এক্স নটরডেমিয়ান্স ও জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে চা–শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

এক্স নটরডেমিয়ান্স ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এবং জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের উদ্যোগে চা–শ্রমিকদের জন্য হেলথ ক্যাম্প ও সিপিআর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার সিলেটের দলদলি চা–বাগানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নেতৃত্বে এ হেলথ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা দিনভর দুই শতাধিক চা–শ্রমিক রোগীকে চিকিৎসাসেবা দেন। বাত, ফিজিওথেরাপি, স্ত্রীরোগ, মেডিসিন ও হৃদ্রোগবিষয়ক পরামর্শও এ হেলথ ক্যাম্পের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়া রোগীদের ব্লাড সুগার, ইসিজি পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চিকিৎসা উপকরণও সরবরাহ করা হয়।
কর্মসূচির অংশ হিসেবে চা–বাগানের কর্মীদের হঠাৎ কারও হৃৎপিণ্ড থেমে গেলে জীবন রক্ষায় সিপিআর করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। চা–শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার অতি প্রয়োজনীয় এসব স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের হৃদ্রোগবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. তৌফিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কার্ডিওলজিস্ট ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. শাকিল আরিফ চৌধুরী, স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. আবদুল হাদি, সিলেট জালালাবাদ প্রতিবন্ধী হাসপাতালের ডা. সাইদুর রহমান, ডা. আল মামুন ওর রশিদ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক মো. মেহেদী হোসেন এবং এক্স নটরডেমিয়ান্স ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের ডা. দলিলুর রহমান।