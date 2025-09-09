ডাকসুতে প্রাথমিক হিসাবে কোন কেন্দ্রে কত শতাংশ ভোট পড়ল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে আটটি কেন্দ্রের মধ্যে সাতটিতে প্রাথমিকভাবে ভোট পড়ার হার পাওয়া গেছে।
অনানুষ্ঠানিক হিসাব উল্লেখ করে রিটার্নিং কর্মকর্তারা যে তথ্য জানিয়েছেন, তাতে কেন্দ্রভেদে ৬৫ থেকে ৮৫ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। একটি কেন্দ্রের হিসাব এখনো পাওয়া যায়নি।
ডাকসুতে আজ মঙ্গলবার সকাল আটটায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়। শেষ হয় বিকেল চারটায়। পরে রির্টানিং কর্মকর্তারা প্রাথমিক হিসাব দিয়ে জানান, কার্জন হল কেন্দ্রে ৮০ শতাংশের বেশি, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ৮৩, টিএসসি কেন্দ্রে ৬৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্রে ৬৭, উদয়ন স্কুল কেন্দ্রে ৮৪-৮৫, ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রে ৬৫ এবং ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি কেন্দ্রে ৬৫ দশমিক ২৫ শতাংশ ভোট পড়েছে।
বিকেল পাঁচটায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সিনেট ভবন কেন্দ্রের হিসাব পাওয়া যায়নি। ওই কেন্দ্রে তিনটি হলের মোট ভোটারসংখ্যা ৪ হাজার ৮৩৫। বেলা আড়াইটা পর্যন্ত হিসাব দিয়ে সেখানকার রিটার্নিং কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন, ৪ হাজারের মতো ভোট পড়েছে (প্রায় ৮৩ শতাংশ)।
সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, ছাত্রদের হলগুলো থেকে ভোট বেশি পড়েছে। ভোট পড়ার হার ৮০ শতাংশের বেশি। ছাত্রীদের হলে ভোট পড়েছে ৬৫ থেকে ৬৯ শতাংশ। তবে ছাত্রীদের ভোট পড়ার এ হারও উল্লেখযোগ্য বলছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।