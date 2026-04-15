দুর্নীতির তদন্ত: তাজুলের বক্তব্য চাইবে কমিটি

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কয়েকজন প্রসিকিউটরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে গঠিত ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি সাবেক চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামকে ডাকবে বলে জানিয়েছেন বর্তমান চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। আজ (বুধবার) তিনি জানান, তাজুল ইসলাম প্রসিকিউশনের প্রধান থাকায় তার সার্বিক বক্তব্য নেওয়া হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় চট্টগ্রামে মানবতাবিরোধী অপরাধের এক আসামিকে জামিন পাইয়ে দিতে প্রসিকিউটর সাইমুম রেজা তালুকদার এক কোটি টাকা চেয়েছিলেন। গাজী মোনাওয়ার হোসেন তামিমের বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে।