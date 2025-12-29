এই নির্বাচনে বিএনপি একা হয়ে পড়েছে: জামায়াতের নায়েবে আমির

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি একা হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের।
আজ সোমবার দুপুরে কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসন থেকে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের এ কথা বলেন সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের।
সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, ‘এই নির্বাচনের তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। এক, এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অনুপস্থিত আছে। দুই, এই নির্বাচনে বিএনপি একা হয়ে পড়েছে। তিন, রাইটিস্ট বলতে যা বোঝায়, সেই দলসমূহ এবং চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষের সবাই ঐক্যবদ্ধ। এটা আর কখনো ঘটেনি। সুতরাং আমরা বলতে পারি, একদিকে কতিপয় মানুষ দু-একটি দল; অপর দিকে সারা বাংলাদেশ। একটি ব্যতিক্রমধর্মী নির্বাচন আয়োজিত হচ্ছে।’
যারা বলেছিল নির্বাচন হবে না, সেই ষড়যন্ত্র প্রাথমিকভাবে আজ বানচাল হয়ে গেছে মন্তব্য করে জামায়াতের শীর্ষ এই নেতা বলেন, ‘আমরা আশা করি, এই নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু হবে এবং জনগণ সুশৃঙ্খলভাবে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত ভোট দিতে পারবেন। আর জনগণের প্রত্যাশা—নির্বাচন কমিশন, পুলিশ, সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে।’
মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর কুমিল্লা দক্ষিণ জেলার আমির মোহাম্মদ শাহজাহান, চৌদ্দগ্রাম উপজেলার আমির মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, সেক্রেটারি বেলাল হোসাইন, পৌর আমির মাওলানা ইব্রাহীম, সাবেক উপজেলা আমির আক্তারুজ্জামানসহ উপজেলা ও পৌর জামায়াতের নেতা এবং ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা।