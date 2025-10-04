সেপ্টেম্বরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪১৭ জন, মোটরসাইকেলেই ১৪৩

দেশে গত সেপ্টেম্বর মাসে ৪৪৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় মোট ৪১৭ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৬৮২ জন। এর মধ্যে ১৫১টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে ১৪৩ জনের। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার ৩৩ দশমিক ৮৭ শতাংশ। নিহত মানুষের হার ৩৪ দশমিক ২৯ শতাংশ।
আজ শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন। সংগঠনটি ৯টি জাতীয় দৈনিক, ৭টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।
গত সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিভাগের সড়কে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হয়েছে। আর সবচেয়ে কম মাগুরা জেলায়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সেপ্টেম্বরে দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪১৭ জনের মধ্যে ৬৩ জন নারী ও ৪৭টি শিশু।
এ সময় সড়কে ১১২ জন পথচারী নিহত হয়েছেন। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন ৫৬ জন। সেপ্টেম্বরে ১৭টি নৌ-দুর্ঘটনায় ২১ জন নিহত ও ৬ জন নিখোঁজ রয়েছেন। ২৯টি রেল দুর্ঘটনায় ২৭ জন নিহত ও ১৩ জন আহত হয়েছেন।
দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহত মানুষের সংখ্যায় দেখা গেছে, সেপ্টেম্বরে বাসযাত্রী ৩৫ জন, ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ-ট্রাক্টরের আরোহী ২৩ জন, প্রাইভেট কারের আরোহী ৮ জন, থ্রি-হুইলারের যাত্রী ৬৯ জন, নসিমন-ভটভটি-টমটম-মাহেন্দ্রের আরোহী ১৬ জন, বাইসাইকেল ও রিকশা আরোহী ১১ জন নিহত হয়েছেন।
গত সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিভাগের সড়কে ১২৮টি দুর্ঘটনায় নিহত মানুষের সংখ্যা ১২৪ জন। এটা মোট প্রাণহানির ২৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ। এ ছাড়া রাজধানী ঢাকায় ৪২টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৮ জন নিহত ও ৩৩ জন আহত হয়েছেন। এর বাইরে বরিশাল বিভাগে সবচেয়ে কম ১৬টি দুর্ঘটনায় ১৪ জন নিহত হয়েছেন।
একক জেলা হিসেবে চট্টগ্রাম জেলায় সবচেয়ে বেশি ৫২টি দুর্ঘটনায় ৪৫ জন নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে সবচেয়ে কম মাগুরা জেলায়। এ জেলায় ৮টি দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন।
ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, ত্রুটিপূর্ণ সড়ক অবকাঠামো, যানবাহনের বেপরোয়া গতি, চালকদের বেপরোয়া মানসিকতা, অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা, মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল, তরুণ-যুবকদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানোকে দুর্ঘটনার প্রধান কারণ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন।
এর আগে গত আগস্ট মাসে সারা দেশে ৪৫১টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪২৮ জন নিহত ও ৭৯১ জন আহত হয়েছিল।