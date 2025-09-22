আরেকটি হত্যা মামলায় আনিসুল-সালমান-আতিকুলকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানসহ চারজনকে আরেকটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত আজ সোমবার এই আদেশ দেন। গ্রেপ্তার দেখানো অপর দুই আসামি হলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম ও পুলিশের মিরপুর বিভাগের সাবেক উপকমিশনার (ডিসি) জসিম উদ্দিন মোল্লা।
পুলিশ ও আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, আনিসুল, সালমানসহ চারজনকে আজ আদালতে হাজির করা হয়। রাজধানীর মিরপুর থানায় দায়ের করা দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মাহফুজুর হত্যা মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করে পুলিশ। আদালত এই আবেদন মঞ্জুর করেন। পরে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর গত বছরের ১৩ আগস্ট গ্রেপ্তার হন সালমান ও আনিসুল। পরে গ্রেপ্তার হন আতিকুল ও জসিম উদ্দিন। সালমান, আনিসুল ও আতিকুল কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আছেন।