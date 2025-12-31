ফিরে যাচ্ছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর
বাংলাদেশ

খালেদা জিয়াকে শেষশ্রদ্ধা জানিয়ে ফিরে গেলেন জয়শঙ্কর

কূটনৈতিক প্রতিবেদকঢাকা

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রতি শেষশ্রদ্ধা জানিয়ে ফিরে গেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানাতে আজ বুধবার সকালে ঢাকায় এসেছিলেন তিনি। প্রায় চার ঘণ্টার সফর শেষে তিনি বিকেলে চেন্নাইয়ের উদ্দেশে ঢাকা ছেড়ে গেছেন।

দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ তাঁর এক্স হ্যান্ডলে এ তথ্য জানান।

রিয়াজ হামিদুল্লাহ লিখেছেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর চার ঘণ্টার ঝোড়ো সফর শেষে ঢাকা ছেড়ে গেছেন। এ সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও ভারত সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি রচনার দিকে তাকাতে পারে। সম্পর্কের নতুন অধ্যায়টি হতে পারে বাস্তবতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রেক্ষাপটে স্বার্থের ভিত্তিতে। এ প্রসঙ্গে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে।

আজ দুপুরে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সংসদ ভবনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হাতে শোকবার্তা হস্তান্তর করেন।

আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এস জয়শঙ্কর ভারতীয় বিমানবাহিনীর বিশেষ একটি ফ্লাইটে ঢাকায় এসে পৌঁছান। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বাশার ঘাঁটিতে এসে পৌঁছালে তাঁকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (আন্তসরকারি সংস্থা ও কনস্যুলারবিষয়ক) এম ফরহাদ হোসেন।

