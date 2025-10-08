ভ্রমণের প্রতিটি ধাপকে সহজ, নিরাপদ ও আরামদায়ক করতে ইবিএলের রয়েছে পূর্ণাঙ্গ সমাধান
স্মরণীয় ভ্রমণের জন্য আস্থার সঙ্গী ইবিএল

আজকাল ভ্রমণ মানে শুধু নতুন জায়গা ঘুরে দেখা নয়, বরং মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পাওয়া, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন ও জীবনের ক্লান্তি দূর করার একটি দারুণ উপায়। তবে আনন্দদায়ক এই যাত্রার আগে-পরের প্রস্তুতি ও খরচের হিসাব-নিকাশ অনেক সময় হয়ে দাঁড়ায় বাড়তি ঝামেলা। ব্যস্ত জীবনে ভ্রমণকালে জরুরি খরচ থেকে শুরু করে সবকিছুর জন্যই প্রয়োজন একটি স্মার্ট সমাধান। এই বিড়ম্বনাকে সহজ আর নিশ্চিন্ত করতে আপনার পাশে আছে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি (ইবিএল)। ভ্রমণের প্রতিটি ধাপকে সহজ, নিরাপদ ও আরামদায়ক করতে ইবিএলের রয়েছে পূর্ণাঙ্গ সমাধান।

অনেক সময় ভ্রমণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় বাজেট। বছরের পর বছর সঞ্চয় করেও অনেক সময় ভ্রমণের বাজেট পূরণ হয় না। আবার বন্ধুবান্ধব বা সহকর্মীরা হঠাৎ ট্যুর প্ল্যান করলে আর্থিক কারণে তাতে অংশ নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। এসব পরিস্থিতিতে ‘ইবিএল পারসোনাল লোন’ হতে পারে আপনার আস্থার সহায়। কম্পিটিটিভ ইন্টারেস্ট রেটে এবং দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন একেবারে ঝামেলাহীনভাবে।

এ ছাড়া ইবিএল ক্রেডিট কার্ড এনডোর্সমেন্ট থাকলে হাতে নগদ টাকা বহন করার ঝামেলা ছাড়াই ভ্রমণের অনেক খরচ ম্যানেজ করা সম্ভব। হোটেল বুকিং, ফ্লাইট টিকিট, শপিং কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত মেডিকেল খরচ—সবই পরিশোধ করতে পারবেন সহজে। এর সঙ্গে আছে কিস্তির সুবিধা ও ট্রাভেল পার্টনারদের সঙ্গে চমকপ্রদ অফার। ফলে ভ্রমণের খরচ সামলাতে ‘ইবিএল ক্রেডিট কার্ড’ হবে আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ইবিএলের সব ডেবিট, ক্রেডিট ও প্রিপেইড কার্ডেই রয়েছে ডুয়াল কারেন্সি সুবিধা। বিদেশে ব্যবহার করার জন্য গ্রাহকেরা সহজেই এসব কার্ড এন্ডোর্সমেন্ট করতে পারেন ইবিএলের শাখা, স্কাইকেয়ার কিংবা স্কাইলাউঞ্জ থেকে।

প্রিপেইড কার্ডে বাজেটের নিয়ন্ত্রণ

অনেকেই ভ্রমণের খরচ আগেভাগেই হিসাব কষে গুছিয়ে রাখতে পছন্দ করেন। তাদের জন্য ইবিএল প্রিপেইড কার্ড একটি ‘পারফেক্ট সলিউশন’। নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা লোড করে ভ্রমণকালে সেই সীমার মধ্যেই খরচ করা যায়। এতে যেমন বাজেট নিয়ন্ত্রণে থাকে, তেমনি অতিরিক্ত খরচের ঝুঁকিও কমে যায়।

বিদেশভ্রমণের সময় শপিং, খাবারদাবার কিংবা ঘোরাঘুরির খরচে প্রিপেইড কার্ড ব্যবহার করলে হাতে নগদ অর্থ রাখার ঝামেলা থেকে পুরোপুরি মুক্তি মিলবে। তা ছাড়া প্রয়োজনে বিদেশের এটিএম থেকে সুদমুক্ত নগদ অর্থও ওঠাতে পারবেন, যা ভ্রমণকে করবে আরও নিশ্চিন্ত।

প্রিপেইড কার্ডে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এটি ভার্চ্যুয়াল কিংবা ফিজিক্যাল যেটাই হোক, আপনি সহজেই টাকা লোড করে পাসপোর্টের মাধ্যমে এন্ডোর্স করতে পারেন। ভ্রমণের সময় নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন।

ডুয়াল কারেন্সি ডেবিট কার্ডে ‘ক্যাশলেস ভ্রমণ’

দেশভ্রমণে নগদ অর্থ বহন সব সময়ই ঝুঁকিপূর্ণ। অর্থ হারানো বা চুরি হলে পুরো ভ্রমণ বিঘ্নিত হতে পারে। এ সমস্যার কার্যকর সমাধান হলো ইবিএল ডুয়াল কারেন্সি ডেবিট কার্ড। একই কার্ডে লোকাল ও ফরেন ট্রানজেকশন–সুবিধা থাকায় ভ্রমণের সময় নগদ বহনের প্রয়োজন পড়ে না। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, শপিং মল বা অনলাইন পেমেন্ট—সব জায়গাতেই নিরাপদে ব্যবহার করা যায় এই কার্ড। প্রয়োজনে এটিএম থেকেও তোলা যায় নগদ অর্থ। ফলে আপনি নিশ্চিন্তে উপভোগ করতে পারবেন ভ্রমণের প্রতিটি মুহূর্ত।

নিরাপদ ভ্রমণে ট্রাভেল ইনস্যুরেন্স

ভ্রমণ মানেই আনন্দ। তবে সঙ্গে থাকে কিছু অপ্রত্যাশিত অনিশ্চয়তাও। হঠাৎ শারীরিক অসুস্থতা বা দুর্ঘটনা—এমনটা যে কারও সঙ্গেই ঘটতে পারে। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি কমাতে ইবিএল এনেছে ট্রাভেল ইনস্যুরেন্স–সুবিধা। এটি ভ্রমণকারীদের দেয় বাড়তি সুরক্ষা ও মানসিক শান্তি। বিদেশে থাকাকালে জরুরি মেডিকেল সহায়তা বা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার খরচ, দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার ক্ষেত্রে পরিবহন বা রিপ্যাট্রিয়েশন, জরুরি ডেন্টাল কেয়ার, পরিবারের কারও চিকিৎসার কারণে রিপ্যাট্রিয়েশন–সুবিধা, একজন নিকটাত্মীয়ের ভ্রমণ খরচ কভার এবং নিকটাত্মীয় মারা গেলে জরুরি ভিত্তিতে দেশে ফেরার সুবিধাসহ ভ্রমণকালে ব্যাগেজ হারালেও ইবিএল ট্রাভেল ইনস্যুরেন্স থাকবে আপনার পাশে।

ভ্রমণকালে ব্যাংকিং ‘স্কাইব্যাংকিং’ অ্যাপে

দেশে থাকুন বা বিদেশে—আপনার ভ্রমণকালে ব্যাংকিং হোক ইবিএল স্কাইব্যাংকিং অ্যাপের মাধ্যমে। ব্যাংকিং লেনদেন বা সেবার প্রয়োজন যেকোনো সময়ই হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইবিএল স্কাইব্যাংকিং অ্যাপ আপনাকে দেবে সর্বাধুনিক অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা। এই অ্যাপে আছে ডলার এনডোর্সমেন্ট স্ট্যাটাস চেক, আন্তর্জাতিক লিমিট কনভার্ট, প্রয়োজনে কার্ড ব্লক, ইউএসডি পার্ট চালু/বন্ধ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা। শুধু তা-ই নয়, সুযোগ রয়েছে বিল পরিশোধ, মোবাইল রিচার্জ, খরচের ট্র্যাকিং দেখা এবং অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট ডাউনলোড করার মতো অতি প্রয়োজনীয় সেবা। ফলে ভ্রমণকালে ব্যাংকিং হবে সহজ ও নিরাপদ।

ভ্রমণের পরেও ইবিএল আপনার পাশে

ভ্রমণ শেষে হাতে থেকে যায় বিল পরিশোধ ও খরচ সামলানোর চাপ। ইবিএলের আধুনিক সেবাপ্রক্রিয়ার কারণে এ কাজও হয়ে যায় অনেক সহজ। ক্রেডিট কার্ডের কিস্তি, পারসোনাল লোনের ইএমআই কিংবা প্রিপেইড কার্ড রিচার্জ—সবকিছু অনলাইনে সহজেই ম্যানেজ করতে পারবেন।

ভ্রমণকে ঝামেলাহীন ও স্মরণীয় করে তুলতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নিরাপত্তা ও ব্যাংকিং সুবিধা—সবকিছুতেই ইবিএল আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী। পারসোনাল লোন, ক্রেডিট কার্ড, প্রিপেইড কার্ড, ডুয়াল কারেন্সি ডেবিট কার্ড, ট্রাভেল ইনস্যুরেন্স ও স্কাইব্যাংকিং অ্যাপ—এই ছয়টি সেবা একসঙ্গে এনে দিয়েছে এমন এক পূর্ণাঙ্গ ট্রাভেল সমাধান, যা ভ্রমণের প্রতিটি ধাপে আপনাকে রাখবে চিন্তামুক্ত ও নির্ভরশীল।

তাহলে আর অপেক্ষা কেন? ইবিএলের সঙ্গে এখনই শুরু করুন আপনার পরবর্তী ভ্রমণের প্রস্তুতি। স্মার্ট পেমেন্ট, নিরাপদ লেনদেন ও ঝামেলাহীন ব্যাংকিং সুবিধা নিয়ে উপভোগ করুন এক অনন্য ভ্রমণ অভিজ্ঞতা।

