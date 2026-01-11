বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভসন্ধ্যা। আজ রোববার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

দাম একই রেখে আরও দ্রুতগতির ইন্টারনেট প্যাকেজ আনল বিটিসিএল, কোন প্যাকেজে কত গতি

মাসিক মূল্য অপরিবর্তিত রেখে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) সব বিদ্যমান ইন্টারনেট প্যাকেজে কয়েক গুণ পর্যন্ত গতি বাড়ানো হয়েছে। গ্রাহকদের উন্নত ডিজিটাল সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়ার কথা আজ রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। বিস্তারিত পড়ুন...

সেন্ট মার্টিনে পর্যটন এলাকা সীমিত হবে চার কিলোমিটারে

অতিরিক্ত পর্যটকের চাপে সংকটে রয়েছে দেশের একমাত্র প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিন

অতিরিক্ত পর্যটকের চাপে দেশের একমাত্র প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিনে হারিয়ে যাওয়া জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধারে নিয়ন্ত্রিত পর্যটন চালু করতে চায় সরকার। সেন্ট মার্টিন সংরক্ষণে করা খসড়া মহাপরিকল্পনায় এ দ্বীপের চার কিলোমিটারের মধ্যে পর্যটকদের চলাচল সীমিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...

জোহরান মামদানিকে ভারত সরকারের তিরস্কার

জোহরান মামদানি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরের মেয়র জোহরান মামদানিকে ব্যাপক তিরস্কার করেছে ভারত সরকার। কারাবন্দী ভারতীয় অধিকারকর্মী উমর খালিদের কাছে লেখা তাঁর একটি চিঠি প্রকাশ হওয়ার পর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তারা। গত ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকে খালিদের মা–বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর নিউইয়র্কের মেয়র চিঠিটি লিখেছিলেন। তখন তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করছিলেন। বিস্তারিত পড়ুন...

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ ম্যাচ আয়োজনে আগ্রহী পাকিস্তান

ভারতে গিয়ে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে রাজি নয় বাংলাদেশ। নিজেদের এই অনড় অবস্থান বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) চিঠি লিখে আইসিসিকে জানিয়ে দেওয়ার পর এবার দৃশ্যপটে হাজির পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের জিও টিভির এক খবরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ দলের ম্যাচগুলো আয়োজন করার আগ্রহ দেখিয়েছে পিসিবি। বিস্তারিত পড়ুন...

অনেক দিন ধরেই আমি ভালো নেই: তাহসান

রোজা আহমেদের সঙ্গে গায়ক তাহসান খানের বিয়ের এক বছর পুরো হয়েছে

কদিন আগেই রোজা আহমেদের সঙ্গে গায়ক তাহসান খানের বিয়ের এক বছর পুরো হয়েছে। তবে এরই মধ্যে বেশ কিছু ঘটনার কারণে তাঁদের বিয়েকে ঘিরে ছড়িয়েছে নানা গুঞ্জন। গুঞ্জনের সত্যাসত্য জানতে হোয়াটসঅ্যাপে তাহসানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন মনজুরুল আলম। বিস্তারিত পড়ুন...

