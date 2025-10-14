ডেঙ্গুতে ৫ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে নতুন ভর্তি ৮৪১ রোগী

দেশে ডেঙ্গুতে মৃত্যু বাড়ছেই। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল সোমবার সকাল আটটা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত) ৫ জন মারা গেছেন এডিস মশাবাহিত এই রোগে। আর এ সময় নতুন করে ৮৪১ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আজ বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গু নিয়ে দেওয়া প্রাত্যহিক প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।
সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় চারজনেরই মৃত্যু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় আর একজন মারা গেছেন ময়মনসিংহ বিভাগে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুজন এবং একজন করে মারা গেছেন মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও মিটফোর্ড হাসপাতালে। ময়মনসিংহ বিভাগের রোগী মারা গেছেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।
চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত দেশে মোট ৫৬ হাজার ২৫৭ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ২৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন ৫৩ হাজার ৩৫৪ জন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, নতুন আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৬২ শতাংশই পুরুষ। গত ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সীদের সংখ্যা।
এদিন ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন বাদ দিয়ে ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় সর্বোচ্চসংখ্যক ব্যক্তি ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর সংখ্যা ২১৪। ঢাকা বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন গাজীপুর জেলায়, ৬১ জন। আর দুই সিটি করপোরেশন এলাকায় নতুন রোগীর সংখ্যা ছিল ২৬৯। ঢাকা বিভাগের বাইরে বরিশাল বিভাগে রোগীর সংখ্যা বেশি ছিল, এ সংখ্যা ৩০১।
চলতি বছর ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয়েছে গত সেপ্টেম্বর মাসে। তবে চলতি অক্টোবর মাসে এখন পর্যন্ত মৃত্যু ও সংক্রমণ আগের যেকোনো মাসের চেয়ে বেশি।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টিপাত ও অপর্যাপ্ত মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের কারণে সংক্রমণ পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে।