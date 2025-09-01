ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত
ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত
হত্যা মামলায় সাবেক সিনিয়র সচিব জিয়াউলকে গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ

ঢাকা

রাজধানীর কাফরুল থানায় করা একটি হত্যা মামলায় তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত আজ সোমবার এই আদেশ দেন।

এর আগে আজ সকালে কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জিয়াউল আলমকে ঢাকার সিএমএম আদালতের হাজতখানায় আনা হয়।

পরে জিয়াউল আলমকে কাফরুল থানায় করা রুস্তম হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হয়। শুনানি নিয়ে তাঁকে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দেন আদালত। পরে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হয়।

এর আগে গত ৬ মার্চ জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) তথ্য ফাঁস ও বিক্রির অভিযোগে সাইবার নিরাপত্তা আইনের একটি মামলায় জিয়াউল আলমের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছিলেন আদালত। এর আগের দিন ৫ মার্চ চট্টগ্রাম থেকে জিয়াউল আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়।

