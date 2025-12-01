ফার্মাসিউটিক্যালস এক্সিকিউটিভ ক্লাবের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন

ওষুধশিল্পে নিয়োজিত পেশাজীবী কর্মকর্তাদের সংগঠন ফার্মাসিউটিক্যালস এক্সিকিউটিভ ক্লাব লিমিটেড (পিইসিএল) ২০২৫-২৬ সালের জন্য নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করেছে। খবর বিজ্ঞপ্তির
১৯ সদস্যের এই কমিটিতে এসিআই পিএলসির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) এম মহিবুজ জামান সভাপতি এবং নেভিয়ান লাইফ সায়েন্সের (ভূতপূর্ব নোভারটিস বাংলাদেশ) প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) নকিবুর রহমান মহাসচিব পদে নির্বাচিত হয়েছেন।
গত ২১ নভেম্বর ঢাকার লেকশোর হোটেলে অনুষ্ঠিত ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন হয়। ২৯ নভেম্বর ক্লাবটির মহাখালী কার্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়।
নতুন কমিটির অন্যান্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন সহসভাপতি মোহাম্মদ হালিমুজ্জামান (হেলথকেয়ার), সহসভাপতি সৈয়দ এ বি তাহমিদ (সাইনোভিয়া ফার্মা) এবং কোষাধ্যক্ষ শাহনাজ পারভীন (ইনসেপ্টা)।
নির্বাহী সদস্যরা হলেন আফসার উদ্দিন আহমেদ (বেক্সিমকো), ডা. রেজা মো. সামিউল হাসান (এমএসপি), মো. ইফতেখারুল ইসলাম, মমিনুল হাসান (র্যাংগস), মো. মিজানুর রহমান (স্কয়ার), নাজমুল হোসেন (ইউনিমেড), এ কে এম আহসান উল্লাহ (গ্লোবাল ফার্মা), মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম (হামদর্দ), ব্রাহ্মর্পন পিকাসো (একমি), ডা. মো. মুজাহিদুল ইসলাম (এসকেএফ), এস এম নূর হোসেন (ল্যাবএইড), তপন কুমার রায় (ফার্মাশিয়া), মো. তানবীর সাজিব (রেনাটা) এবং মোহাম্মদ আশরাফুল আলম (রেডিয়েন্ট)।
এ ছাড়া উপদেষ্টা পরিষদে পুনঃমনোনীত হয়েছেন মো. রফিকুল ইসলাম, মো. আজিজুল হক, আখতার মতিন চৌধুরী, আবু নাঈম সাইফুর রহমান, শেখ নাহার মাহমুদ ও মীর জাকি আজম চৌধুরী।
ফার্মাসিউটিক্যালস এক্সিকিউটিভ ক্লাব দুই দশকের বেশি সময় ধরে ওষুধশিল্পের ব্যবস্থাপনা নির্বাহীদের বিনোদন এবং সামাজিক-পারিবারিক মেলবন্ধনের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করছে।