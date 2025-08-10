মিডল্যান্ড ব্যাংকের অর্ধবার্ষিক ব্যবসা সম্মেলন

মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসির অর্ধবার্ষিক ব্যবসা সম্মেলন ২ আগস্ট রাজধানীর কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউয়ে নিলুফার হাইটস টাওয়ারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনটি দুটি ভাগে অনুষ্ঠিত হয়। সকালের সেশনে রিটেইল ডিস্ট্রিবিউশন, কার্ডস, আইডি-এনআরবি এবং বিকেলে ইনস্টিটিউশনাল ব্যাংকিং, এসএমই ও ট্রেজারি বিভাগের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।
ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আহসান-উজ জামান প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ রিস্ক অফিসার মো. জাহিদ হোসেন।
ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. আহসান খান চৌধুরী সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে প্রেরণামূলক বক্তব্য দেন। ব্যাংকের সার্বিক ব্যবসা পরিস্থিতি উপস্থাপন করেন চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার (সিএফও) দিদারুল ইসলাম।
সকালের সেশনে ব্যাংকের রিটেইল ডিস্ট্রিবিউশন বিভাগের প্রধান মো. রাশেদ আখতারসহ সংশ্লিষ্টরা বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন।
বিকেলের সেশনে ব্যাংকের ইনস্টিটিউশনাল ব্যাংকিং বিভাগের প্রধান মো. জাভেদ তারেক খানসহ সংশ্লিষ্টরা নিজ নিজ বিভাগের তথ্য উপস্থাপন করেন।
ব্যবস্থাপনা পরিচালক সবাইকে নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনা মেনে চলা, সম্পদের গুণগত মান বজায় রাখা, নন-পারফর্মিং ঋণ আদায় নিশ্চিত করা এবং শেয়ারহোল্ডারদের বিনিয়োগের রিটার্ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি গ্রাহকদের আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়তা করার আহ্বান জানান।
সম্মেলন শেষে বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ অবদানের জন্য বিজয়ীদের মাঝে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।