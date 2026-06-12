সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন এআইইউবি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান নাদিয়া আনোয়ার এবং বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের সভাপতি ফারুক হাসান
সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন এআইইউবি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান নাদিয়া আনোয়ার এবং বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের সভাপতি ফারুক হাসান
বাংলাদেশ

এআইইউবি ও বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বিজ্ঞপ্তি

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি) এবং বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। দেশের ক্রীড়া ও শিক্ষা খাতের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, খেলোয়াড়দের শিক্ষাগত উন্নয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

গত বুধবার এআইইউবি ক্যাম্পাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন এআইইউবি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান নাদিয়া আনোয়ার এবং বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের সভাপতি ফারুক হাসান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন এআইইউবির সহ–উপাচার্য মো. আবদুর রহমান, প্রক্টর মনজুর এইচ খান, বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিমল ঘোষ, এআইইউবির অফিস অব স্পোর্টসের কো-অর্ডিনেটর মো. জয়নাল আবেদিনসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।

এই চুক্তির মাধ্যমে এআইইউবি আগামী তিন বছরের জন্য বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের অফিসিয়াল শিক্ষা–অংশীদার হিসেবে কাজ করবে। এই অংশীদারত্ব শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বাংলাদেশে ভলিবল খেলার বিকাশে নতুন সুযোগ তৈরিসহ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খেলোয়াড়দের জন্য ক্রীড়া ও শিক্ষার সমন্বয়ে একটি টেকসই উন্নয়নের মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে সংশ্লিষ্টরা।

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