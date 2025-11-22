জীবনানন্দের কবিতাকে শিল্পকর্মে তুলে আনলেন শিল্পীরা

‘ধানসিড়িটির তীরে’ নামে দুই দিনের চিত্রকর্ম প্রদর্শনী শুরু হয়েছে শনিবার। প্রদর্শনীতে ২৮ জন শিল্পীর ৩৩টি শিল্পকর্ম রয়েছে।
বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সুষমামণ্ডিত হয়ে আছে কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। কবিতার অনুরাগীরা তো বটেই, কবিতা নিয়ে যাঁদের আবেগ–উচ্ছ্বাস সুনিয়ন্ত্রিত, তাঁরাও জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে ধানসিড়ি নদী, হিজল-তমালের স্নিগ্ধ শ্যামলিমার কথা অবগত হয়ে থাকবেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়ে ১৯৩৫ সালে কবি বুদ্ধদেব বসুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, তাঁর কবিতা ‘চিত্ররূপময়’। সেই থেকে জীবননান্দ দাশের কবিতার আলোচক-সমালোচকেরা কবিগুরুর দেওয়া এই আখ্যার বহুল ব্যবহার করেছেন। এবার দেশের প্রবীণ-নবীন শিল্পীরা কবির কবিতার সেই চিত্ররূপময়তা তুলে আনলেন তাঁদের চিত্রকলায়।
গত ২২ অক্টোবর ছিল জীবনানন্দ দাশের ৭১তম মৃত্যুবার্ষিকী। দিনটিকে স্মরণ করে শনিবার শুরু হলো ‘ধানসিড়িটির তীরে’ নামে দুই দিনের যৌথ চিত্রকর্ম প্রদর্শনী। সন্ধ্যায় রাজধানীর লালমাটিয়ার ডি ব্লকের ৬/৪ বাড়ির ‘ভূমি গ্যালারি’তে প্রধান অতিথি হিসেবে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিল্পী শহিদ কবীর। প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে ‘চারুকলা বরিশাল’।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন শিল্পী আবদুল মান্নান, শিল্পী কাজী মোজাম্মেল হোসেন, শিল্প সমালোচক মঈনুদ্দিন খালেদ ও শিল্পী সামছুল আলম আজাদ। সঞ্চালনা করেন সুশান্ত ঘোষ।
প্রদর্শনীতে ২৮ জন শিল্পীর ৩৩টি শিল্পকর্ম রয়েছে। রোববার প্রদর্শনীর শেষ দিন। বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সবার জন্য খোলা থাকবে। অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন শহিদ কবীর, আবদুল মান্নান, আবদুস সাত্তার, চিন্ময় সিকদার, ফারজানা আহমদে, সামছুল আলম আজাদ, কাজী মোজাম্মেল হোসেন, জি এম খলিলুর রহমান, সোহাগ পারভেজ, জহির উদ্দীন, তাপস কর্মকার, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, অপূর্ব দাস, জাহিদুর রহমান খান, অমলেন্দু মণ্ডল, কুন্তল বড়াই, এনামুজ জাহিদ, পলক দাস, অরুন চন্দ্র বর্মণ, স্মিতা রায়, আল আকসা, সালমা শিরীন, নুরুন্নাহার, পার্থ রায়, সুজাতা সেন, ফাইজুল ইসলাম, অভিষেক বসু ও ধনঞ্জয় বসু।
অ্যাক্রিলিক, জলরং ও মিশ্র মাধ্যমে জীবনানন্দ দাশের কবিতা অনুসরণ করে ছবি এঁকেছেন শিল্পীরা। আয়োজকেরা জানালেন, কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বর্ণিত বরিশালের নদ-নদী, পাখি, প্রকৃতি—এসব চিত্রকলায় তুলে আনার অভিপ্রায় নিয়ে গত বছরের জুন মাসের শেষে তাঁরা দুই দিনের একটি আর্ট ক্যাম্প করেছিলেন বরিশালে। সেখানে শিল্পীরা ধানসিড়ি নদী, কীত্তনখোলা নদীসহ বিভিন্ন নদীর তীরে বসে ছবি এঁকেছেন। পরে ঢাকার অনেক শিল্পীও কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার ভাবনা অবলম্বন করে তাঁদের চিত্রকর্ম রচনা করেছন। এসব শিল্পকর্ম নিয়েই এ প্রদর্শনীর আয়োজন। গত ২২ অক্টোবর কবির মৃত্যুদিনে প্রদর্শনী করার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। তবে সে সময় গ্যালারির বুকিং না পাওয়ায় নভেম্বরের ২২ তারিখে প্রদর্শনীটি শুরু হলো। মূলত কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেই এ আয়োজন।
প্রদর্শনীতে দর্শকেরা রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার চরণগুলোকেই ছবিতে ফুটে উঠতে দেখবেন। সেই দোয়েল পাখি। মিশ্র মাধ্যমে এটি এঁকেছেন শহিদ কবীর। দেখবেন শুভ্র হাঁসের দল সবুজ জলজ উদ্ভিদের মাঝ দিয়ে নদী সাঁতরে যাচ্ছে। শিকারের আশায় গাছের শাখায় বসে আছে শঙ্খচিল। নদীর ওপর দিয়ে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে শুভ্র বক। আরও আছে ভোরের কাক, শালিকের ঝাঁক, শিমুলের ডালে বসে থাকা লক্ষ্মীপ্যাঁচা। চালতা ফুল ফুটে আছে শাখায়। হিজল-তমালের নিবিড় সন্নিবেশ। নৌকা ভিড়ে আছে ধানসিড়ি নদীটির তীরে, আকাশে মেঘর ঘনঘটা—এমন অনেক দৃশ্য। অনেকে ছবির শিরোনামও দিয়েছেন কবির কবিতার চরণ থেকে।
নিসর্গ দৃশ্যের পাশাপাশি কেউ কেউ কবির প্রতিকৃতি এঁকেছেন প্রকৃতির পটভূমিতে। অনেকে তুলে এনেছেন মাঝি, জেলেসহ নদীকেন্দ্রিক মানুষের জীবনযাত্রার দৃশ্য। সব মিলিয়েই মানুষ ও প্রকৃতিকে কবি যেভাবে অনুভব করেছিলেন, শিল্পীরা সেটি তুলে আনার চেষ্টা করলেন তাঁদের রংতুলিতে। কবিতা ও চিত্রকলায় যাঁদের অনুরাগ, যাঁরা বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ, প্রদর্শনীর শিল্পকর্মগুলো তাঁদের আনন্দিত করবে।