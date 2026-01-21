জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র: আফসানা বেগমের নিয়োগ বাতিল, নতুন পরিচালক সাখাওয়াত টিপু

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক আফসানা বেগমের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে।
অন্যদিকে কবি–প্রবন্ধকার এ এইচ এম সাখাওয়াত উল্লাহকে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি সাখাওয়াত টিপু নামে পরিচিত।
গতকাল মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পৃথক প্রজ্ঞাপনে এসব সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।
আফসানা বেগম আজ বুধবার সকালে প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে তিনি এই প্রজ্ঞাপনের তথ্য জানতে পারেন।
গতকাল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকৃত আফসানা বেগমের নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করা হলো। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন আফসানা বেগম। তখন এই নিয়োগের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান–সংগঠনের সঙ্গে কর্মসম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে এই নিয়োগ দেওয়া হলো। নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দিয়ে নির্ধারিত হবে। তাঁর মেয়াদ হবে দুই বছর।
মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই আফসানা বেগমের নিয়োগ বাতিল করা হলো। আফসানা বেগম আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, চার দিনের প্রশিক্ষণের জন্য কর্মকর্তা–কর্মচারীদের নিয়ে তিনি গত সোমবার কক্সবাজারে যান। এই প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার কথা বৃহস্পতিবার। কিন্তু গতকাল রাতে তিনি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত পান। আজ সকালে তিনি ঢাকার ফিরছেন।
আফসানা বেগম বলেন, ‘আমাকে কী কারণে বাদ দেওয়া হলো তা জানি না। এটা আমার জন্য আকস্মিক। আমি আমার দায়িত্বকালে সাধ্যমতো কাজ করার চেষ্টা করেছি। যেহেতু সরকার আমার বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই এ ব্যাপারে কিছু বলার নেই।’
গতকাল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আরেক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, এ এইচ এম সাখাওয়াত উল্লাহকে অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে কর্মসম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে এক বছর মেয়াদে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হলো। এই নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।