আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
বাংলাদেশ

আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানো

সাবেক এমপি সাইফুলসহ ১৬ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় ঢাকার অদূরে আশুলিয়ায় ছয় আন্দোলনকারীর লাশ পোড়ানোর ঘটনায় হওয়া মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামসহ ১৬ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আবেদন করা হয়েছে।

বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–২-এ আজ বৃহস্পতিবার এই আবেদন করে প্রসিকিউশন (রাষ্ট্রপক্ষ)। ট্রাইব্যুনাল–২-এর অপর দুই সদস্য হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।

এই মামলায় মোট ১৬ জন আসামি। এর মধ্যে আট আসামি গ্রেপ্তার আছেন। আজ তাঁদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। তাঁরা হলেন সাভার সার্কেলের সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শহিদুল ইসলাম, ঢাকা জেলার সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল্লাহিল কাফী, ঢাকা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) উত্তরের সাবেক পরিদর্শক মো. আরাফাত হোসেন, আশুলিয়া থানার সাবেক উপপরিদর্শক আবদুল মালেক, আরাফাত উদ্দীন, কামরুল হাসান ও শেখ আবজালুল হক এবং সাবেক কনস্টেবল মুকুল চোকদার।

শুনানি শেষে প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম সাংবাদিকদের বলেন, আশুলিয়ায় দুটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। প্রথমটি হলো, জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় আশুলিয়ায় ৪ আগস্ট একজনকে ও ৫ আগস্ট ছয়জনকে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয়ত, পাঁচ মরদেহ ও একজনকে জীবিত অবস্থায় পুড়িয়ে তাঁদের শরীর বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে। সেটি হলো আদার ইনহিউম্যান অ্যাক্ট বা অন্যান্য অমানবিক আচরণ করার অপরাধ। এই দুটিই মানবতাবিরোধী অপরাধ। এই দুটি অভিযোগে তাঁদের সবার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আবেদন করা হয়েছে।

সাবেক সংসদ সদস্য মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামসহ এই মামলার আট আসামি পলাতক আছেন।

১৩ আগস্ট এই মামলায় আসামিপক্ষের বক্তব্য শোনার জন্য দিন ধার্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল।

