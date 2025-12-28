বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ২৮ ডিসেম্বর, রোববার। গতকাল শনিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

জামায়াতের সঙ্গে জোটে আপত্তি জানিয়ে নাহিদ ইসলামকে এনসিপির ৩০ নেতার চিঠি

জামায়াতে ইসলামীসহ ৮–দলীয় জোটের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) রাজনৈতিক জোট বা আসন সমঝোতার সম্ভাবনা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির ৩০ জন সদস্য। শনিবার গুরুত্বপূর্ণ এই নীতিগত বিষয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামকে চিঠি দিয়েছেন তাঁরা। দলের যুগ্ম সদস্যসচিব মুশফিক উস সালেহীন চিঠির বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...

কেরানীগঞ্জে বিস্ফোরণে উড়ে গেল মাদ্রাসার কক্ষ, বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদ এলাকায় একটি মাদ্রাসায় বিস্ফোরণে একতলা ভবনের পশ্চিম পাশের দুটি কক্ষের দেয়াল উড়ে গেছে

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদ এলাকায় একটি মাদ্রাসায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে নারী, শিশুসহ চারজন আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণে মাদ্রাসার একতলা ভবনের পশ্চিম পাশের দুটি কক্ষের দেয়াল উড়ে গেছে। ঘটনাস্থলে ককটেল, রাসায়নিক দ্রব্য ও বোমা তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম পাওয়া গেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশের ভাষ্য। বিস্তারিত পড়ুন...

জুলাইয়ের স্পিরিট কী, লেখা ছিল গ্রাফিতিতে

অনেক দঙ্গলবাজি চলেছে জুলাইয়ের স্পিরিটের নামে। কিন্তু সেসবের সঙ্গে জুলাইয়ের সংশ্রব সামান্যই। জুলাই স্পিরিট কী, তা লেখা ছিল গ্রাফিতিতে। জুলাই আন্দোলনকালে সাধারণ শিক্ষার্থী-জনতা তাদের ভাবনাগুলো জানাতে থাকে বিক্ষোভের মাধ্যমে, মিছিলের স্লোগানে, ডিজিটাল মাধ্যমের পোস্টে। তবে সবচেয়ে কার্যকর উপায়ে তারা জানান দিয়েছে গ্রাফিতির মাধ্যমে—নগরের দেয়ালে লিখে ও ছবি এঁকে। বিস্তারিত পড়ুন...

ফরিদপুরে কনসার্ট পণ্ড, যা জানালেন জেমস

জেমস

শুক্রবার ফরিদপুরে নগরবাউল জেমসের কনসার্ট পণ্ড হয়েছে। ফরিদপুর জিলা স্কুলের ১৮৫ বর্ষ উদ্‌যাপন ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের শেষ দিনে বহিরাগতদের ইট নিক্ষেপের কারণে কনসার্ট বাতিল হয়। তবে একে আয়োজকদের অব্যবস্থাপনা ও ব্যর্থতা হিসেবে দেখছে নগরবাউল। বিস্তারিত পড়ুন...

ট্রাম্প কেন নাইজেরিয়ায় হামলার নির্দেশ দিলেন, আসলেই কি খ্রিষ্টানদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে

নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজায় একটি গির্জা

নাইজেরিয়ায় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন বন্ধ করতে দেশটির সরকার ব্যর্থ হচ্ছে। এক সপ্তাহ ধরে এমন অভিযোগের পর বড়দিনে পশ্চিম আফ্রিকার দেশটির একাধিক স্থানে হামলা চালানোর কথা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
বিস্তারিত পড়ুন...

