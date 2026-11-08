এইচএসসি সম্পূরক: সুফল নিয়ে প্রশ্ন

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ দুই বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়াতে ১ ডিসেম্বর সম্পূরক পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগটি প্রশংসনীয় হলেও সময়সূচি সমন্বয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ শীর্ষস্থানীয় অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রাথমিক আবেদন নেওয়া শুরু হচ্ছে এ মাসেই, যা সম্পূরক পরীক্ষার ফলাফলের আগেই শেষ হয়ে যাবে। এতে শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া, পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ ও ফরম পূরণের সময়ের মধ্যে অসঙ্গতিও প্রশ্ন তুলেছে।