পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা নিশ্চিতে স্থানীয় নেতা–কর্মীদের এগিয়ে আসার আহ্বান

দেশের প্রতিটি জেলার পূজামণ্ডপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় নেতা–কর্মীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ যুব ঐক্য পরিষদ। গতকাল শনিবার সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক বর্ধিত সভা শেষে এ আহ্বান জানানো হয়।
আজ রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানায় বাংলাদেশ যুব ঐক্য পরিষদ। সংগঠনটির বিভিন্ন জেলা পর্যায়ের নেতারা সভায় অংশ নেন। শারদীয় দুর্গাপূজা ও প্রবারণা পূর্ণিমা কেবল ধর্মীয় উৎসবই নয়, বরং এটি জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে সভায় নেতারা মন্তব্য করেন।
নেতারা বলেন, শারদীয় দুর্গাপূজায় বাংলাদেশের সব ধর্ম ও বর্ণের মানুষ উৎসবমুখর পরিবেশে অংশ নেন। যা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধকে আরও সুদৃঢ় করে।
বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি নিমচন্দ্র ভৌমিক। এ ছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মিলন কান্তি দত্ত ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় যুব ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি শিমুল সাহা, সুবল ঘোষ, ধনঞ্জয় দাস ধনু, নিখিল বালা, রঞ্জিত সেন প্রমুখ বক্তব্য দেন।
সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক পলাশ নাথ।