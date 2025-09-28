সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তাঁর স্ত্রীসহ আটজনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী রুকমীলা জামানসহ আটজনের বিরুদ্ধে ৪১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ঘুষ ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ রোববার দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১-এর উপসহকারী পরিচালক মো. রুবেল হোসেন বাদী হয়ে মামলাটি করেন।
আসামিদের মধ্যে সাইফুজ্জামান চৌধুরী (৫৬) ও তাঁর স্ত্রী, ইউসিবি পিএলসির সাবেক চেয়ারম্যান রুকমীলা জামান (৪৬) ছাড়াও আছেন ইউসিবির সাবেক পরিচালক সৈয়দ কামরুজ্জামান (৬১); ইম্পেরিয়াল ট্রেডিংয়ের স্বত্বাধিকারী ও আরামিট পিএলসির এজিএম মো. আবদুল আজিজ (৩৯); ক্ল্যাসিক ট্রেডিংয়ের স্বত্বাধিকারী ও আরামিট পিএলসির এজিএম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (৫৪); মডেল ট্রেডিংয়ের স্বত্বাধিকারী ও আরামিট পিএলসির এও মোহাম্মদ মিছাবাহুল আলম (৫০); ক্রিসেন্ট ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী সৈয়দ নুরুল ইসলাম (৬৬) এবং রেডিয়াস ট্রেডিংয়ের স্বত্বাধিকারী মো. ফরিদ উদ্দিন (৫৭)।
মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাইফ পাওয়ারটেক লিমিটেড ও ই-ইঞ্জিনিয়ারিং পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তরফদার রুহল আমিনের কাছ থেকে ভয়ভীতি ও চাপ সৃষ্টি করে ৪১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ঘুষ আদায় করেন। পরে এ অর্থ হস্তান্তর, স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে বিদেশে পাচার করে মানি লন্ডারিং করা হয়।
দুদকের ভাষ্য, ২০২০ সালের আগস্ট থেকে ২০২২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির মহাখালী শাখা ও অন্যান্য স্থানে এসব লেনদেন হয়। সাইফুজ্জামান চৌধুরী সরকারি দায়িত্বে থেকে তাঁর প্রভাব খাটান এবং ইউসিবি পিএলসির চেয়ারম্যান হিসেবে স্ত্রী রুকমীলা জামানকে সামনে রেখে ঘুষ আদায়ের প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।