সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সোমবার আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত কোর কমিটির সভা
সরকারের প্রস্তুতি ভালো থাকায় নাশকতা হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় ঘিরে নাশকতা ঠেকাতে সব ধরনের প্রস্তুতি ছিল সরকারের। সে কারণে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠন শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের সাজা ঘোষণার পর তেমন নাশকতা করতে পারেনি।

আজ সোমবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত কোর কমিটির সভায় এমনটাই আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত একাধিক সূত্র প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

বৈঠকে এ-ও আলোচনা হয় যে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের সাজা হওয়ার পরও হয়তো কৌশলের অংশ হিসেবে দলটির কেউ মাঠে নামেননি। এখনই শক্তি ক্ষয় করতে চান না তাঁরা। সামনে জাতীয় নির্বাচনের সময় শক্তি দেখাতে পারেন। সে কারণে রায়ের দিন দেশের কোথাও তেমন নাশকতা চালাননি।

বৈঠকে আরও আলোচনা হয়, প্রথম সারির কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা তাদের অনলাইনে শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার করছে। আদালত থেকে শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার নিষিদ্ধ করলেও তা কেউ শুনছে না। বেশ কয়েকটি অনলাইনও হাসিনার বক্তব্য প্রচার করছে। হাসিনার বক্তব্য বা ভাষণ অনলাইনে যাতে কেউ প্রচার না করে, সে জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতে। তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে পত্রিকা ও অনলাইন মালিকদের শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার না করতে বলা হবে।

সভায় আরও আলোচনা হয়, বিভিন্ন মামলায় আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হলেও দ্রুত তাঁরা জামিন পেয়ে যাচ্ছেন। বিগত সরকারের সময় নিয়োগ পাওয়া কয়েকজন বিচারকের কথা উল্লেখ করে বলা হয়, এসব বিচারক আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীদের দ্রুত জামিন দিয়ে দিচ্ছেন।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি আর ভাঙচুর করতে দেবে না সরকার। কেউ বাড়ি ভাঙতে গেলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা শক্ত হাতে প্রতিরোধ করবেন। প্রয়োজনে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হবে।

সভায় আলোচনা হয়, এর আগে যে দুবার ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি ভাঙচুর করা হয়েছে, দেশে-বিদেশে সরকারকে বিব্রত হতে হয়েছে।

আজ দুপুরের দিকে বিক্ষোভকারী ব্যক্তিরা যখন দুটি এক্সকাভেটর নিয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত কোর কমিটির সভা চলছিল। সভায় বিষয়টি আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়, ৩২ নম্বর সড়কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসংখ্যা বাড়ানো হবে। একই সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তাঁদের বাড়ি ভাঙচুর করতে দেওয়া হবে না। তাৎক্ষণিক এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়।

সভায় উপস্থিত দুজন নীতিনির্ধারক বলেন, বাড়ি ভাঙা হলে শেখ হাসিনার মামলার সাজার বিষয়টি অন্যদিকে সরে যাবে। তখন মানুষের মধ্যে বাড়ি ভাঙা নিয়ে আলোচনা হবে। রায় নিয়ে আলোচনা হবে না। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ৩২ নম্বর বাড়ি আর ভাঙতে দেবে না অন্তর্বর্তী সরকার।

সভা শেষে যা বললেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘিরে দেশে কোনো আতঙ্ক নেই বলে মনে করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘সবকিছু স্বাভাবিক। সড়কে কোনো আতঙ্কে নেই। তবে ছোটখাটো দুই–একটা ঘটনা ঘটছে।’

আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মুখোমুখি অবস্থানের বিষয়ে উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের বলা দরকার যে তোমরা স্কুল–কলেজে পড়াশোনা করো। এটা দেখার জন্য আমরা আছি, আমরা দেখব।’ উপদেষ্টা বলেন, অনেকে শিক্ষার্থীদের উসকে দেন। সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেই ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পর্যাপ্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের পাঠানো হয়েছে। ভারত থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয়ে মিথ্যা ও উসকানি দেয় বলে অভিযোগ করেন উপদেষ্টা। এ সময় তিনি বাংলাদেশের গণমাধ্যমকে বস্তুনিষ্ঠ খবর পরিবেশনের আহ্বান জানান।

উপদেষ্টা বলেন, বরিশাল, মাদারীপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ কিছুটা কঠিন জায়গা। তবে ওই সব জেলায় এখন পর্যন্ত বড় কোনো ঘটনা ঘটেনি। শুধু করাত দিয়ে গাছ কেটে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে। বড় গাছ হওয়ায় সরাতে সময় লাগে। মহাসড়ক থেকে সরাতে সময় লাগছে। তবে বড় কোনো ঘটনা নেই বলে জানান উপদেষ্টা।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘রায় ঘিরে কেউ কেউ ককটেল ফাটাচ্ছে। যারা ফাটাচ্ছে তারা ধরা পড়ছে।’

গাড়িতে আগুন ও ককটেল নিক্ষেপকারীদের গুলি করতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার নির্দেশ দিয়েছেন কেন, এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আত্মরক্ষার জন্য এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’ এ সময় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বখস চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, ‘নিজে বিপদে থাকলে গুলি পরিচালনা করার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের। আপনাকে মারতে এলে, আপনাকে আক্রমণকারীদের নিহত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সব দেশে সব সময় সর্বকালে এটি চালু রয়েছে।’

