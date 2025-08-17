রাজধানীতে বৃষ্টি, কিছু রাস্তায় পানি, আবার লঘুচাপের পূর্বাভাস

সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবস আজ রোববারের সকাল থেকেই রাজধানীতে বৃষ্টি হচ্ছে। শুধু রাজধানী নয়, বৃষ্টি হচ্ছে আজ দেশের দুই বিভাগের বিভিন্ন স্থানেও। এ বৃষ্টির কারণ মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা। এর মধ্যে আবার আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আগামীকাল সোমবার সাগরে আবার লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। আর তাতে আগামী বুধবার থেকে বৃষ্টি বাড়তে পারে। রাজধানীর বৃষ্টি আর বেশিক্ষণ স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা কম।
আজ সকালের বৃষ্টির পর রবীন্দ্র সরোবর, কমলাপুর স্টেশনের সামনে, মিরপুর-২–এর দক্ষিণ মণিপুর মোল্লাপাড়া, পশ্চিম শেওড়াপাড়া, বসুন্ধরা শপিং মলের পেছনে, কারওয়ান বাজার এলাকাসহ নানা স্থানে পানি জমে যায়। রাস্তায় এভাবে পানি জমে যাওয়া এবং বৃষ্টিতে সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে অফিসগামী নগরবাসী ভোগান্তির শিকার হন।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ আফরোজা সুলতানা আজ সকাল সোয়া ৯টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, রাজধানীসহ রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। গতকাল শনিবার প্রচণ্ড গরম পড়েছিল, আজকের বৃষ্টিতে তা প্রশমিত হতে পারে। তবে রাজধানীতে আজ বৃষ্টি আর দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনা কম। মেঘমালা টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ এলাকার দিকে চলে গেছে।
সাগরে তিন দিন আগেই লঘুচাপের সৃষ্টি হয়েছিল। এ কারণে দেশের চার সমুদ্রবন্দরে ৩ নম্বর সতর্কসংকেতও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু লঘুচাপের প্রভাব সীমাবদ্ধ থেকেছে দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকাগুলোর মধ্যেই। ওই লঘুচাপের প্রভাব ভারতের উপকূলীয় এলাকাগুলোয় অনেক বেশি পড়েছিল।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের বার্তায় বলা হয়েছে, সোমবার সাগরে আরেকটি লঘুচাপের সৃষ্টি হতে পারে।
আফরোজা সুলতানা বলেন, যে লঘুচাপ সৃষ্টি হবে, এর প্রভাবে শুক্রবার থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হতে পারে। এবারের লঘুচাপের প্রভাবও ভারতের উপকূলীয় এলাকাতেই বেশি পড়তে পারে। তবে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ওই সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। শুক্রবার থেকে বৃষ্টি শুরু হয়ে দিন দুয়েক থাকতে পারে।
গতকাল সন্ধ্যা ছয়টা থেকে আজ সকাল ছয়টা পর্যন্ত রাজধানীতে দুই মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।
আজ ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের কিছু জায়গায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।