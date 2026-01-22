ঢাকার আজকের বায়ু ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’, সুরক্ষায় আপনার জন্য কিছু পরামর্শ

ঢাকায় আজ বৃহস্পতিবার সকালের বায়ু ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’। গত এক সপ্তাহের বেশি সময় বায়ুদূষণে বিশ্বের নগরীগুলোর মধ্যে প্রথম দিকেই থাকছে রাজধানী ঢাকা। আজও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আজ সকাল সাড়ে আটটায় বিশ্বের ১২৫টি নগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান পঞ্চম। বায়ুর মান ২২২। কিন্তু নগরীর দুই স্থানে অবস্থা ‘দুর্যোগপূর্ণ’। দূষণের সর্বোচ্চ স্তর এটি।
বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউ এয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয়, সতর্ক করে। আজ নগরীর দূষণের যে অবস্থা, তা থেকে রক্ষা পেতে বেশ কিছু পরামর্শও দিয়েছে আইকিউ এয়ার।
বায়ুদূষণে আজ প্রথম স্থানে আছে পাকিস্তানের লাহোর। এ নগরীর স্কোর ৩৩৮।
রাজধানী ঢাকার বায়ুদূষণ কমার কোনো লক্ষণ নেই; বরং দিন দিন তা বাড়ছে। গত ডিসেম্বর তো পুরোটাই, চলতি জানুয়ারি মাসেও প্রায় প্রতিদিন বিশ্বের শীর্ষ দূষিত নগরীগুলোর মধ্যে থাকছে ঢাকা।
বায়ুদূষণের মাত্রা ২০০-এর বেশি হলে তাকে ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ বলে বিবেচনা করা হয়। আর ৩০০ হয়ে গেলে তা ‘দুর্যোগপূর্ণ’ বলে গণ্য করা হয়।
দেশের সর্বত্রই বায়ুদূষণ বাড়ছে; বরং কিছু ক্ষেত্রে আজকাল ঢাকার বাইরের অন্যান্য এলাকায় বায়ুদূষণের মাত্রা অনেক বেশি থাকে। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে যেসব কার্যক্রম আছে, তা মূলত ঢাকাকেন্দ্রিক। তবে এসব কার্যক্রমের তেমন কোনো ফল নেই।
ভয়ানক দূষণ নগরীর ২ স্থানে
আজ সকালে ঢাকার দুই স্থানের বায়ুর মান ‘দুর্যোগপূর্ণ’। স্থানগুলো হলো নিকুঞ্জের এএসএল সিস্টেমস লিমিটেড (৩৯২) ও মিরপুরের ইস্টার্ন হাউজিং (৩৩০)।
দেশে বায়ুদূষণ মোকাবিলায় বিভিন্ন সময় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এখনো নানা উদ্যোগ-কথাবার্তা শোনা যায়; কিন্তু বায়ুদূষণ পরিস্থিতি দিন দিন খারাপই হচ্ছে।
সুরক্ষায় নগরবাসী যা করবেন
আইকিউ এয়ারের পরামর্শ অনুযায়ী, আজ ঢাকায় বায়ুর যে মান, তাতে বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। বাড়ির বাইরে গিয়ে ব্যায়াম না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর ঘরের জানালাগুলো যতটা সম্ভব বন্ধ রাখতে হবে।