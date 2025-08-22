ঢাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম, দেশে আগামী ৫ দিন কেমন থাকবে আবহাওয়া

ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আকাশ আজ শুক্রবার অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। শুক্রবার সকাল সাতটা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, আজ দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
এদিকে আবহাওয়া অফিস আজ থেকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত পাঁচ দিনের পূর্বাভাস দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, পাঁচ দিনেই ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দুই দিন তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে এবং তিন দিন দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।
পূর্বাভাসে বলা হয়, বাংলাদেশের ওপর মৌসুমি বায়ু সক্রিয়। উত্তর বঙ্গোপসাগরে তা প্রবল অবস্থায় আছে।
আজ খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। আট বিভাগেই সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুন্নেসা আজ প্রথম আলোকে বলেন, মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এই বৃষ্টি হচ্ছে। আজ রাজধানীতে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। ভারী না হলেও সারা দিন থেমে থেমে বৃষ্টি হবে।
এই আবহাওয়াবিদ আরও বলেন, গতকাল খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৭২ ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। সেটা এখনো আছে। তবে দেখা যাচ্ছে, ধীরে ধীরে বৃষ্টিপাতের মাত্রা কমে আসছে।
গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছে কুতুবদিয়ায়, ২৬১ মিলিমিটার।