ঢাকার বায়ুদূষণ কমছেই না, আজ বিশ্বে তৃতীয়

আজ সোমবার সকালে বিশ্বের ১২৬টি নগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান তৃতীয়। আজ সকাল পৌনে ৯টার দিকে আইকিউএয়ারের ঢাকার গড় বায়ুমান ১৭০। এই মান অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
বায়ুদূষণে আজ বিশ্বের নগরীগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানে আছে পাকিস্তানের শহর লাহোর, স্কোর ১৯৪।
বায়ুদূষণে ঢাকার এই অবস্থান তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের পরিস্থিতি নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় ও সতর্ক করে।
আজ সকালে বৃষ্টি নেই। গতকাল রোববারও ছিল না। বৃষ্টি হলে ঢাকার দূষণের মান কমে যায়। বৃষ্টি ছাড়া দূষণ রোধে আর কোনো ব্যবস্থাই আসলে কার্যকর নেই বলে মনে করেন দূষণ বিশেষজ্ঞরা। সরকারি নানা উদ্যোগ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। বৃষ্টি হলে নগরীর দূষণ কমে কয়েক দিন, তারপর আবার বাড়ে।
বছরে জুলাই সবচেয়ে কম দূষণের মাস। বৃষ্টি থাকার পরও গত সেপ্টেম্বর মাসে একাধিক দিন ঢাকার দূষণ বেড়েছে। দু-এক দিন বিশ্বের শীর্ষ দূষিত নগরীর তালিকায়ও থেকেছে। অক্টোবর মাস থেকেই সাধারণত দূষণ বাড়তে থাকে। চলতি মাসের শুরু থেকেই কয়েক দিন বায়ুদূষণে শীর্ষ নগরীগুলোর একটি ছিল ঢাকা।
নগরীর সাত স্থানে দূষণ পরিস্থিতি বেশ খারাপ। এর মধ্যে শীর্ষে আছে কল্যাণপুর, বেচারাম দেউড়ি ও মিরপুরের ইস্টার্ন হাউজিং। এসব এলাকার মান যথাক্রমে ১৯৬, ১৭৮ ও ১৭৫।
নগরবাসীর জন্য পরামর্শ
আজ ঢাকার যে বায়ুমান, তার পরিপ্রেক্ষিতে নগরবাসীর জন্য কিছু পরামর্শ দিয়েছে আইকিউএয়ার। এর মধ্যে আছে ঘরের বাইরে গেলে, অবশ্যই তাদের মাস্ক পরে যেতে হবে; জানালা বন্ধ রাখতে হবে; ঘরের বাইরে ব্যায়াম যতটুকু সম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। আর যেসব এলাকায় বায়ুর মান অস্বাস্থ্যকর, সেসব এলাকায় অবশ্যই বাড়ির বাইরে গেলে মাস্ক পরতে হবে।