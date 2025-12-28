কুয়াশা-শীত কতটা থাকবে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

সারা দেশে আজ রোববার দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার কারণে দেশের অনেক জায়গায় এখনকার মতো শীতের অনুভূতি থাকতে পারে বলেও পূর্বাভাসে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আজ সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকতে পারে।
ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে বলেও সতর্ক করে দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ সকাল ৬টা পর্যন্ত হাওর–অধ্যুষিত কিশোরগঞ্জের নিকলিতে সবচেয়ে কম (৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) তাপমাত্রা ছিল। আবহাওয়ার হিসাবে এটা মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল টেকনাফে, ২৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।