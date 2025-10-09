বায়ুদূষণ
পরিবেশ

এত বৃষ্টি রাজধানীতে, তবু দূষণ না কমায় উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বায়ুদূষণে আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্বের ১২৫টি নগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান ১১তম। আজ সকাল আটটার দিকে আইকিউএয়ারের রাজধানী ঢাকার গড় বায়ুমান ১৪৭। এই মান সংবেদনশীল গোষ্ঠী, অর্থাৎ বয়স্ক মানুষ, অন্তঃসত্ত্বা নারী, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাজধানীর তিন স্থানে আজ বায়ুর মান অস্বাস্থ্যকর।

বায়ুদূষণে আজ বিশ্বের নগরীগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানে আছে ইরাকের রাজধানী বাগদাদ, স্কোর ১৭৩।

বায়ুদূষণে ঢাকার এই অবস্থান তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের পরিস্থিতি নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সেই সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় ও সতর্ক করে।

আজ সকালে বৃষ্টি নেই বটে, তবে আকাশ মেঘলা। কিন্তু গতকাল বুধবার প্রায় ২৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয় রাজধানীতে। বৃষ্টি হলে ঢাকার দূষণের মান কমে যায়। কিন্তু এরপরও দূষণ না কমার কারণ কী?

বায়মণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়নকেন্দ্রের (ক্যাপস) চেয়ারম্যান আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, আগে বৃষ্টি হলে দূষণ কমত। কিন্তু এখন সামান্য কমছে। হয়তো দূষকের চারিত্রিক পরিবর্তন এসেছে। এ বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান দরকার। এটা সত্বর করতে হবে।

নগরীর তিন স্থানে দূষণ পরিস্থিতি বেশ খারাপ। এর মধ্যে আছে বেচরাম দেউড়ি, বে’জ এজওয়টার ও গোরান। এসব এলাকার বায়ুর স্কোর যথাক্রমে ১৭৪, ১৭০ ও ১৫৯। এ মান অস্বাস্থ্যকর।

নগরবাসীর জন্য পরামর্শ

আজ ঢাকার যে বায়ুমান, তার পরিপ্রেক্ষিতে নগরবাসীর জন্য কিছু পরামর্শ দিয়েছে আইকিউএয়ার। এর মধ্যে আছে—ঘরের বাইরে গেলে, বিশেষ করে সংবেদনশীল জনগোষ্ঠীর মানুষদের অবশ্যই মাস্ক পরে যেতে হবে, জানালা বন্ধ রাখতে হবে, ঘরের বাইরে ব্যায়াম যতটুকু সম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। আর যেসব এলাকায় বায়ুর মান অস্বাস্থ্যকর, সেসব এলাকায় অবশ্যই বাড়ির বাইরে গেলে মাস্ক পরতে হবে।

