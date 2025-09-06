গরমের অস্বস্তি আজও

ভাদ্র মাসের শেষ সময়ে এসে দেশে বৃষ্টি কিছুটা কমেছে। বিপরীতে তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে। এ অবস্থায় গতকাল শুক্রবারের মতো আজ শনিবারও গরমের অস্বস্তি রয়েছে। সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশের মধ্যে গতকাল শুক্রবার সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা ছিল লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলায়, ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাজশাহী, পাবনা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদীসহ দেশের ১৩টি অঞ্চলে গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার ওপরে। ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছিল দেশের বড় একটা অংশে। আজও সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় একই রকম থাকতে পারে।
মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে ভারতের আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। তা ছাড়া মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর কম সক্রিয় বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। তারা বলছে, এ অবস্থায় আজ রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সময় বজ্রপাত ও অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া বইতে পারে। অবশ্য দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বৃষ্টিরও সম্ভাবনা আছে।
গতকাল দেশের ১৭টি অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে কিশোরগঞ্জের নিকলীতে ২৯ মিলিমিটার। সেই সঙ্গে গোপালগঞ্জ ও ময়মনসিংহে ১৫ মিলিমিটার করে, বান্দরবানে ১৪ মিলিমিটার, বাগেরহাটের মোংলায় ১১ মিলিমিটার এবং অন্যান্য অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টি হয়েছে।
আবহাওয়াবিদ শাহানাজ সুলতানা প্রথম আলোকে বলেন, এখন বৃষ্টি কম হচ্ছে, সে কারণে গরম কিছুটা বেড়েছে।