দেশের বিভিন্ন স্থানে কুয়াশা, কয় দিন থাকতে পারে, জানাল আবহাওয়া অফিস

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের আকাশ আজ রোববার সকাল থেকে কুয়াশায় ঢাকা। সকাল ১০টার দিকে রাজধানীতে একটু রোদের মুখ দেখা গেছে অবশ্য। কিন্তু দেশের অন্যত্র এই কুয়াশা এখনো কাটেনি। আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে কুড়িগ্রামের রাজারহাটে। কোথাও শৈত্যপ্রবাহ নেই। তবে আবহাওয়া অফিস বলছে, আগামী কয়েক দিন কুয়াশার এমন দাপট দেখা যেতে পারে। আর তাতে শীতের ভাব বেশি অনুভূত হতে পারে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে দেশের কোথাও কোথাও শৈত্যপ্রবাহও দেখা যেতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. তরিফুল নেওয়াজ কবীর আজ প্রথম আলোকে বলেন, শীতের এ সময়ে কুয়াশা থাকাটাই স্বাভাবিক। এ কুয়াশা আগামী কয়েক দিন বাড়তে পারে। আর দিনে কুয়াশা থাকলে সূর্যের আলো পৌঁছাতে দেরি হবে বা আলো কম পৌঁছাবে। তাতে শীতের অনুভূতি বাড়তে পারে।
আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে কুড়িগ্রামের রাজারহাটে, ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এরপর আছে চুয়াডাঙ্গা, সেখানে তাপমাত্রা ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বলে জানিয়েছেন তরিফুল নেওয়াজ কবীর। তিনি বলেন, এ তাপমাত্রা আরও কমতে পারে এই সপ্তাহে। কোথাও কোথাও শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যেই কয়েকবার পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে এসে এসেছে।
যখন কোনো এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ১ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে, তখন তাকে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বলে। তাপমাত্রা ৬ দশমিক ১ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তাকে বলা হয় মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ। তাপমাত্রা ৪ দশমিক ১ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তা তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলে গণ্য হয়। আর তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে গেলে তাকে অতি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলা হয়।