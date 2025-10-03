দেশের কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া গভীর নিম্নচাপটি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এর প্রভাবে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রায় সব এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে। এদিকে মৌসুমি বায়ুও বেশ সক্রিয়। এ কারণে বেড়েছে বৃষ্টির পরিমাণ।
আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, আজ শুক্রবার দিনভর বৃষ্টি থাকতে পারে। দেশের কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত বেশি হতে পারে।
৪৪ থেকে ৮৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হলে তাকে ভারী বৃষ্টি বলে। এর বেশি হলে তা অতি ভারী বৃষ্টি।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. শাহিনুল ইসলাম আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, গভীর নিম্নচাপটির প্রভাব ভারতের বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওডিশা এবং বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। মূলত এর প্রভাবে আজ সারা দিন কম বেশি বৃষ্টি হতে পারে। আজ রোদের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা কম।
আবহাওয়া অধিদপ্তর ইতিমধ্যে দেশের চার বন্দরকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত দেখাতে বলেছে। গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল রয়েছে। তাই সমুদ্র এলাকায় মাছ ধরার ট্রলার বা নৌকাকে সাবধানে থাকতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আবহাওয়াবিদ শাহিনুল ইসলাম বলেন, আজ রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে বেশি বৃষ্টি হতে পারে। দেশের অন্যত্রও বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি আগামী অন্তত দুই দিন থাকতে পারে, তবে তা বিচ্ছিন্নভাবে।
আজ ভোর ছয়টা থেকে রাজধানীতে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়। সকাল আটটার দিকে এই প্রতিবেদন লেখার সময়ও বৃষ্টি হচ্ছিল। এখন ঢাকার আকাশ মেঘে ঢেকে আছে।
সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছে ভোলার মনপুরায়, ৮৪ মিলিমিটার।
সাধারণত অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেশে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব থাকে। এর মাঝে কখনো কখনো নিম্নচাপ বা গভীর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।
এবারের গভীর নিম্নচাপটি পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়। এর প্রভাব প্রথম দিকে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে।