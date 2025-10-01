তিন ঘণ্টায় সর্বোচ্চ বৃষ্টি বগুড়ায়, দেশজুড়ে চলবে আরও ৩ দিন

উত্তরাঞ্চলের জেলা বগুড়ায় আজ বুধবার সকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মাদারীপুর, নোয়াখালী ও রাঙামাটিসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে।
দেশের অধিকাংশ অঞ্চলের আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে। এভাবে আগামী অন্তত তিন দিন বৃষ্টি হতে পারে বলে আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক সকালে প্রথম আলোকে বলেন, আজ সকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছে বগুড়ায়, ৫১ মিলিমিটার। এ ছাড়া এই তিন ঘণ্টায় সিরাজগঞ্জের তাড়াশে ৪৭ মিলিমিটার, নোয়াখালীতে ৪০ মিলিমিটার, মাদারীপুরে ৩০ মিলিমিটার এবং পার্বত্য জেলা রাঙামাটিতে ৩৭ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।
এই আবহাওয়াবিদ আরও বলেন, সকাল থেকেই আজ বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে মেঘের ঘনত্ব অনেক বেশি। এ ছাড়া নোয়াখালী ও মাদারীপুর অঞ্চলেও ভারী মেঘ আছে।
আবুল কালাম মল্লিক বলেন, সাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ এবং গভীর সঞ্চরণশীল মেঘমালার কারণে আজ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এই বৃষ্টি খুব তাড়াতাড়ি কমবে না। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে আগামী তিন দিন বৃষ্টি হতে পারে।
সকালের বৃষ্টিতে শহরের সড়ক ডুবে যাওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েছে শহরবাসী। মালগ্রাম এলাকা, বগুড়া, ১ অক্টোবর। ছবি: সোয়েল রানাআজ রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে অপেক্ষাকৃত বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে। আর দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। যদি কোনো এলাকায় ৪৪ থেকে ৮৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয় তবে তাকে ভারী বৃষ্টি বলে।