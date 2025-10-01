সাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ, ৩ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া লঘুচাপটি এখন সুস্পষ্ট লঘুচাপে পরিণত হয়েছে। এর সঙ্গে বাংলাদেশের আকাশে আছে গভীর সঞ্চারণশীল মেঘমালা।
এই দুইয়ের প্রভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে আগামী তিন দিন ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪৪ থেকে ৮৮ মিলিমিটার হলে তাকে ভারী বৃষ্টি বলা হয়।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক আজ বুধবার সকালে প্রথম আলোকে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপটি এখন সুস্পষ্ট লঘুচাপে পরিণত হয়েছে। এর প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি বাড়তে পারে। ইতিমধ্যে রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টি হয়েছে। আগামী তিন দিন দেশের সব কটি বিভাগের বিভিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। বিচ্ছিন্নভাবে হতে পারে এই বৃষ্টি।
শুধু লঘুচাপের কারণেই যে এই বৃষ্টিপাত, তা নয়। এর সঙ্গে বাংলাদেশের আকাশে গভীর সঞ্চরণশীল মেঘমালার উপস্থিতি আছে। বৃষ্টি হচ্ছে এই দুই মিলিয়ে, এমনটাই জানান আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম মল্লিক।
এই আবহাওয়াবিদ বলেন, বৃষ্টির কারণে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন নগরীতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে।
গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছে রাজধানীতে। এর পরিমাণ ২০৩ মিলিমিটার।