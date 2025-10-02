ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর
পরিবেশ

নিম্নচাপটি এখন গভীর নিম্নচাপ, ঝরতে পারে বৃষ্টি, বইতে পারে ঝোড়ো বাতাস

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপটি এখন গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাতটার দিকে নিম্নচাপটির এই অবস্থার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।  

এই নিম্নচাপের  অবস্থান বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে। তবে এর প্রভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। ‌এরই মধ্যে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বৃষ্টি শুরু হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বইছে ঝোড়ো হাওয়া। তবে বৃষ্টি আগামীকাল আরও বাড়তে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. বজলুর রশিদ আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, গভীর নিম্নচাপটির অবস্থান এখন ভারতের ওডিশা রাজ্যসংলগ্ন উপকূলে। এটা বাংলাদেশ থেকে অনেকটা দূরে।

নিম্নচাপের প্রভাবে সাগর এখন উত্তাল। তাই এর মধ্যেই চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দর ও কক্সবাজারে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

গভীর নিম্নচাপের অবস্থান জানাতে আবহাওয়া অধিদপ্তর বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া শুরু করেছে। এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গভীর নিম্নচাপটি আজ সকাল ছয়টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৮৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, কক্সবাজার থেকে ৮৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৭৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৭৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছিল। আরও উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে এগোনোর  সম্ভাবনা আছে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা ও সমুদ্রবন্দরগুলোর ওপর দিয়ে দমকা বা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

আবহাওয়াবিদ মো. বজলুর রশিদ বলেন, নিম্নচাপটির প্রভাবে উপকূলীয় চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া শুরু হয়ে গেছে। এটি আজ দিনভর থাকতে পারে। শুধু উপকূলীয় অঞ্চল নয় গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে দেশের প্রায় সবখানেই কম, বেশি বৃষ্টি হতে পারে। রাজধানীতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ উত্তরের রংপুর ও রাজশাহী বিভাগে অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টি হতে পারে তবে আগামীকাল তা বাড়তে পারে।

সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছে পটুয়াখালীর খেপুপাড়ায় ৯৫ মিলিমিটার। রাজধানীতে এ সময় ১২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়।

আরও পড়ুন