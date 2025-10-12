দুই বিভাগে বৃষ্টির পূর্বাভাস, রাজধানীতে হবে কি না, জানাল আবহাওয়া অফিস

মৌসুমি বায়ুর বিদায়ের সময়ে এসে দেশজুড়ে বৃষ্টি ঝরেছে। গতকাল শনিবারও রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হয়েছে। তবে রাজধানীতে বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা কম হয়েছে গতকাল। দেশের অন্যত্রও বৃষ্টি কমেছে। আজ রোববার সকাল থেকেই রাজধানীর আকাশ পরিষ্কার, রোদও উঠেছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে, দেশের দুই বিভাগে আজ কিছুটা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। রাজধানীতে সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে বলেও জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদেরা। তবে তা কখন, জানা যায়নি।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সিলেট বিভাগের কিছু জায়গায় এবং ময়মনসিংহ, ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের দু–এক জায়গায় আজ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে।
আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার জন্য দেওয়া পরবর্তী ছয় ঘণ্টার পূর্বাভাসে সামান্য বৃষ্টির কথা বলা আছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. তরিফুল নেওয়াজ কবীর সকালে প্রথম আলোকে বলেন, আজ মূলত চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু স্থানে বৃষ্টি হতে পারে। মৌসুমি বায়ু একেবারে চলে যাওয়ার সময় উপস্থিত। এটি চলে যায় দক্ষিণ–পূর্বের এলাকা দিয়ে। তাই বৃষ্টি যা হওয়ার চট্টগ্রামে হতে পারে। সিলেটের কিছু স্থানেও বৃষ্টি হতে পারে। রাজধানীতে এখন পর্যন্ত শুষ্ক দেখাচ্ছে। বৃষ্টি যদি হয়ও তবে তা সামান্য হতে পারে।
সাধারণত ৩১ মে বা ১ জুনের মধ্যে দেশে মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ ঘটে। তবে এবার নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় এক সপ্তাহ আগেই মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ ঘটে। জুন মাসে অবশ্য স্বাভাবিক বৃষ্টির চেয়ে অনেক কম বৃষ্টি হয়। জুলাই ও আগস্টে বৃষ্টির পরিমাণ স্বাভাবিক থাকলেও সেপ্টেম্বর মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টি হয়। চলতি অক্টোবরের শুরু থেকেই সাগরে একটি নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক বৃষ্টি হয়। গতকাল পর্যন্তও বৃষ্টি ছিল।
গতকাল দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয় নেত্রকোনায়, ৮৫ মিলিমিটার। আর রাজধানীতে হয় ৯ মিলিমিটার বৃষ্টি। আগের ২৪ ঘণ্টায় ৫০ মিলিমিটারের মতো বৃষ্টি হয় রাজধানীতে।
আগামী দুই–এক দিনের মধ্যে মৌসুমি বায়ু বিদায় নিতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদেরা। তরিফুল নেওয়াজ কবীর বলেন, আগামী ৭২ ঘণ্টায়, অর্থাৎ আগামী বুধবারের মধ্যেই মৌসুমি বায়ু দেশ থেকে পুরোপুরি চলে যেতে পারে। এরপর বৃষ্টি থাকবে না।
এ মাসের ২০ তারিখের পর আবার একটি লঘুচাপ নিম্নচাপে পরিণত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ও হতে পারে বলে এ মাসের আবহাওয়ার দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।