রাজধানীতে সামান্য বৃষ্টি, রাতে বেশি হতে পারে

রাজধানীর কয়েকটি এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার সকালে বৃষ্টি হয়েছে। তাতে সামান্য তাপমাত্রা কমেছে এ নগরীর। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, আজ রাতে বেশি পরিমাণ বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।
চলতি মাসে প্রথম দিনের মতো গতকাল বুধবার তাপপ্রবাহ বয়ে যায় রাজধানীতে। গত এপ্রিল মাসে হাতে গোনা কয়েক দিন তাপপ্রবাহ ছিল। গতকাল তাপপ্রবাহ থাকলেও গত তিন থেকে চার দিন ধরে প্রচণ্ড গরম পড়েছে রাজধানীতে, সেই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানে।
আজ সকালের দিকে মোহাম্মদপুর, শ্যামলী এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে। রাজধানীতে বেলা সোয়া একটার দিকে এ প্রতিবেদন লেখার সময়ও আকাশে মেঘ ছিল। আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক আজ প্রথম আলোকে বলেন, আগারগাঁও অঞ্চলে অধিদপ্তরের এলাকাতেও সামান্য বৃষ্টি হয়েছে।
এ বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা সামান্য কমেছে। গতকালের সঙ্গে তুলনা তুলে ধরে ওমর ফারুক বলেন, গতকাল দুপুর ১২টার দিকে নগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ এ সময় তাপমাত্রা ছিল ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তিনি বলেন, আজ তাপপ্রবাহের মতো অবস্থা নাও থাকতে পারে।
তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলেই তাকে তাপপ্রবাহ বলে ধরা হয়।
আজ সকালের দিকে বিচ্ছিন্নভাবে রাজধানীতে বৃষ্টি হয়েছে। এর পরিমাণও বেশি নয়। কিন্তু রাতে বেশি পরিমাণ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছেন ওমর ফারুক। তিনি জানান, আজ রংপুর বিভাগের অনেক জায়গায়, রাজশাহী বিভাগের কিছু জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে।