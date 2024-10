অবৈধ পাখি–বাণিজ্যের ফাঁদ

গত তিন-চার বছরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেশি-বিদেশি পাখি কেনাবেচার অস্বাভাবিক বিস্তার যে কারও চোখে পড়ার মতো। একসময় দেখি, একেবারে বুনো পরিবেশ থেকে ধরে আনা পাখিও বাংলাদেশের পোষা পাখির বাজারে ঢুকছে। বাংলাদেশে বন বিভাগের ২০২২ সালের অভিযানে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ধরা পড়া ২৭টি হুতোম প্যাঁচা আর ইগল সে রকমই একটি উদাহরণ, ধরেছিল মালি থেকে। জুলাই মাসে যখন সাইটিস এই অনিয়ন্ত্রিত পোষা পাখি বাণিজ্য রোধে বাংলাদেশের সদস্যপদ স্থগিত করল, অবাক হইনি। এটিই ভবিতব্য ছিল।

সাইটিস (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি, যা বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে করে বুনো পরিবেশে ওদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে না পড়ে। বাংলাদেশ এই চুক্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সদস্য। সাইটিসে বন্য প্রজাতিগুলোকে তিন ধরনের তালিকায় ভাগ করা হয়েছে।