শৈত্যপ্রবাহের এলাকা বাড়ল, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭.৫

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছিল, আজ বৃহস্পতিবার থেকে দেশের তাপমাত্রা খানিকটা কমতে পারে। বাড়তে পারে শৈত্যপ্রবাহের এলাকা। আজ দেশের তিন জেলায় শৈত্যপ্রবাহ বইছে। গতকাল শুধু এক জেলায় ছিল এ হাওয়ার প্রবাহ। আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও কমেছে গতকালের চেয়ে। আবহাওয়া অফিস বলছে, আগামীকাল শুক্রবার তাপমাত্রা আরও খানিকটা কমতে পারে। তবে তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি করে কমতে পারে দেশের উত্তরের জেলাগুলোতে। আজ অবশ্য রাজধানীতে তাপমাত্রা সামান্য কমেছে।
আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়, ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল এখানেই দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আসলে এই তেঁতুলিয়ায় আট দিন ধরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হচ্ছে।
আজ দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রামে বয়ে যাচ্ছে শৈত্যপ্রবাহ। গতকাল শুধু পঞ্চগড়ে শৈত্যপ্রবাহ ছিল।
যখন কোনো এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ১ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে, তখন তাকে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বলে। তাপমাত্রা ৬ দশমিক ১ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তাকে বলা হয় মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ। তাপমাত্রা ৪ দশমিক ১ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তা তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলে গণ্য করা হয়। আর তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে গেলে তাকে অতি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলা হয়।
আগামীকাল তাপমাত্রা আরেকটু কমতে পারে
আবহাওয়া অধিদপ্তর চলতি মাসের শুরুতে দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসে বলেছিল, এ মাসে পাঁচটি শৈত্যপ্রবাহ আসতে পারে। এর মধ্যে একটি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ হতে পারে। চলতি জানুয়ারি মাসের প্রায় শুরু থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে শৈত্যপ্রবাহ বইছে। চার দিন ধরে শৈত্যপ্রবাহ কমে এলেও আজ এর পরিধি বেড়েছে। আগামীকাল দেশের তাপমাত্রা আবার কমতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. তরিফুল নেওয়াজ কবীর। তিনি আজ প্রথম আলোকে বলেন, আগামীকাল বিশেষ করে উত্তরের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে এবং খুলনা বিভাগের কিছু এলাকায় তাপমাত্রা কমতে পারে। সার্বিকভাবেই দেশের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে।
আজ রাজধানী ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল তা ছিল ১৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।