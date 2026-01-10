শৈত্যপ্রবাহ কমছে না, বয়ে যাচ্ছে ১৯ জেলায়

দেশের ১৯ জেলায় আজ শনিবার বয়ে যাচ্ছে শৈত্যপ্রবাহ। আর আজ দেশের দুই স্থানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৮ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল শুক্রবারের চেয়ে এ তাপমাত্রা বেশি। আবার গতকাল পর্যন্ত যেমন মাঝারি পর্যায়ে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে গেছে, আজ সেখানে এর মাত্রা ছিল মৃদু। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, আগামী দুই দিন তাপমাত্রা আরও কিছুটা বাড়তে পারে। তবে তাতে যে শৈত্যপ্রবাহ একেবারে কমে যাবে, তা নয়। আগামী সোমবার থেকে তাপমাত্রা আবার কমতে শুরু করবে।
আজ রাজশাহী ও রংপুর এই দুই বিভাগে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এই দুই বিভাগে জেলার সংখ্যা ১৬। এর পাশাপাশি যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া এই তিন জেলায়ও বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। সব মিলিয়ে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়া জেলার সংখ্যা ১৯।
আজ পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া ও চুয়াডাঙ্গায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। গতকাল দেশের ২০ জেলায় শৈত্যপ্রবাহ বয়ে গেছে। গত বৃহস্পতিবার দেশের ২৪ জেলায় শৈত্যপ্রবাহ ছিল। গতকাল দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল তেঁতুলিয়ায় ৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বুধবার নওগাঁর বদলগাছীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটি ছিল এই শীত মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।
যখন কোনো এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ১ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে, তখন তাকে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বলে। তাপমাত্রা ৬ দশমিক ১ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তাকে বলা হয় মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ। তাপমাত্রা ৪ দশমিক ১ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তা তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলে গণ্য করা হয়। আর তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে গেলে তাকে অতি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বলা হয়।
আবহাওয়াবিদ মো. তরিফুল নেওয়াজ কবীর আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, আজ এবং আগামীকাল দেশের তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে। তবে সোমবার থেকে তাপমাত্রা আবার কমতে শুরু করবে।
তরিফুল নেওয়াজ কবীর বলেন, আগামী দুই দিন তাপমাত্রা বাড়লেও শৈত্যপ্রবাহ কমে যাবে না একেবারে। তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করতে পারে আগামী ২০ তারিখের পর থেকে।