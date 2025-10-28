পরিবেশদূষণের শিকার কর্ণফুলী। প্লাস্টিকসহ বিভিন্ন ধরনের ময়লা-আবর্জনা এই নদীতে ফেলা হয়। এতে প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে নদীর পরিবেশ। রোববার সকাল সাড়ে ৯টায় চট্টগ্রাম নগরের কর্ণফুলী নদীর উত্তর পাড়ে
নদী, পাহাড় শেষ হচ্ছে, মামলা মোটে ৫ শতাংশ

পাহাড়-নদীঘেরা অঞ্চলটি মারাত্মক বায়ুদূষণের শিকার। চার দশকে দুই শতাধিক পাহাড়ের মধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে ১২০টি।

গাজী ফিরোজচট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের প্রাণখ্যাত কর্ণফুলী নদী দখল-দূষণে দীর্ঘদিন ধরে মুমূর্ষু। বছরের পর বছর ধরে গৃহস্থালি ও শিল্পকারখানার বর্জ্যের ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে এই নদী। কর্ণফুলীর পানি ও পলিতে ‘মাইক্রোপ্লাস্টিক’ কণা খুঁজে পেয়েছেন একদল গবেষক। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকি ও পরিবেশগত হুমকি বাড়ছে।

শুধু নদীর ওপর অত্যাচার চলছে এমন নয়, চট্টগ্রামের পাহাড়ও রক্ষা পাচ্ছে না। চার দশকে ২০০টির বেশি পাহাড়ের মধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে ১২০টি।

পাহাড়-নদীঘেরা চট্টগ্রাম মারাত্মক বায়ুদূষণের শিকার। দেশের জেলাগুলোর মধ্যে অতিরিক্ত দূষিত জেলা হিসেবে চট্টগ্রামের নামও উঠে এসেছে বেসরকারি স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের ২০২১ সালের সমীক্ষায়। এতে দেখা যায়, চট্টগ্রামের বায়ুমান ১৬৫ দশমিক ৩১ মাইক্রোগ্রাম, যেখানে আদর্শ মান ৬৫ মাইক্রোগ্রাম।

পাহাড়-নদীর ওপর এমন ‘অত্যাচারে’ একসময়ের সুন্দর ও নান্দনিক চট্টগ্রামের পরিবেশ আজ অনেকটাই বিপর্যস্ত। পরিবেশবিধ্বংসী কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা কারাভোগের পরিবর্তে অর্থদণ্ড দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছেন। অথচ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিবেশ আদালতে বর্তমানে বিচারাধীন মামলা রয়েছে ১ হাজার ৩২৩টি। এর মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের মামলা মাত্র ৭২টি, যা মোট মামলার মাত্র সাড়ে ৫ শতাংশ। বাকি মামলাগুলো ফৌজদারি ও দেওয়ানির। পরিবেশের মামলা কম থাকায় ফৌজদারি ও দেওয়ানির বিচারকাজও হয় পরিবেশ আদালতে।

পরিবেশবিষয়ক আইনজীবীদের অভিযোগ, পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকেই মামলা দেওয়া হয় কম। অধিদপ্তরের মামলার চেয়ে অর্থদণ্ডের দিকে ঝোঁক বেশি। আর পরিবেশ আদালতে সাধারণ মানুষ বা সংগঠন সরাসরি মামলা করতে পারে না। আবার মামলা হলেও এগুলো বছরের পর বছর ঝুলে থাকে। তবে অধিদপ্তরের দাবি, আগের তুলনায় মামলা বাড়ছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে কারাদণ্ড ও জরিমানা অথবা অর্থদণ্ড ও জরিমানা রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে বলা হবে, যাতে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
পরিবেশ আদালত চট্টগ্রামের সরকারি কৌঁসুলি হুমায়ুন রশিদ তালুকদার

তিন বছরে মাত্র একটি মামলায় কারাদণ্ড

পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে হওয়া মামলার বিচারকাজ চলে চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিবেশ আদালতে। এ আদালতে চট্টগ্রামে তিন বছরে মাত্র একটি মামলার রায়ে কারাদণ্ড হয়েছে। চলতি বছরের ১৭ এপ্রিল এই রায় দেওয়া হয়। কক্সবাজার সদর থানার খুরুশকুল এলাকায় পাহাড় কাটার অভিযোগে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫–এর ১৫(১)–এর ৫ ধারায় ১১ আসামিকে দেড় বছর করে কারাদণ্ড দেন আদালত। ২০১৮ সালের এ মামলার সব আসামি পলাতক।

এদিকে সাক্ষী হাজির না হওয়ায় বছরের পর বছর ঝুলে থাকছে অনেক মামলা। কক্সবাজারের ঝিলংজা এলাকায় পাহাড় কেটে বসতবাড়ি তৈরির অভিযোগে ২০০৭ সালের ৭ জুলাই পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে সদর থানায় ওয়াজেদ আলী নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। ২০২৩ সালের ১০ আগস্ট ওয়াজেদ আলীকে আসামি করে এ মামলার অভিযোগপত্র দেয় পরিবেশ অধিদপ্তর কক্সবাজারের পরিদর্শক ফাইজুল কবির। কিন্তু চার সাক্ষীর কেউ আদালতে হাজির হননি।

অর্থদণ্ডে পার পান দোষীরা

পরিবেশ আদালত চট্টগ্রামে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত ১৪টি; ২০২৪–এ ১০০টি এবং ২০২৩ সালে ৩০টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। এসব মামলার বেশির ভাগেই অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অর্থদণ্ড অনাদায়ে কারাদণ্ড দেন আদালত।

রাউজানের ডাবুয়ায় সনাতন পদ্ধতির ১২০ ফুট চিমনি ব্যবহার করে ইট পোড়ানোর অভিযোগে ইটভাটামালিক সৈয়দ হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা হয় ২০২১ সালের ৩ এপ্রিল। গত ২৬ মে আসামি দোষ স্বীকার করলে আদালত তাঁকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেন। আসামি জরিমানা পরিশোধও করেন।

আইনজীবীরা জানান, অর্থদণ্ড হওয়ায় আসামিরা আপিল আদালতে আপিল করেন। অনেকে খালাস পান। আর রায় বহাল থাকলেও জরিমানা দিয়ে খালাস পান। কোনো সাজা ভোগ করতে হয় না।

পরিবেশ আদালত চট্টগ্রামের সরকারি কৌঁসুলি হুমায়ুন রশিদ তালুকদার প্রথম আলোকে বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে কারাদণ্ড ও জরিমানা অথবা অর্থদণ্ড ও জরিমানা রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে বলা হবে, যাতে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তর পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতেও অর্থদণ্ড বেশি দেওয়া হয়। চলতি বছরের প্রথম আট মাসে মামলা করা হয়েছে ১০টি। এসব মামলায় জরিমানা করা হয় ১ কোটি ৬ লাখ টাকা।

অবৈধ পলিথিন জব্দ, অবৈধ ইটভাটা, কালো ধোঁয়া, শব্দদূষণ, পাহাড় কাটা, জলাশয় ভরাট, নির্মাণসামগ্রী দিয়ে পরিবেশদূষণসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে দণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

চট্টগ্রাম পরিবেশ আদালতে পরিবেশ–সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা মোট মামলার মাত্র সাড়ে ৫ শতাংশ শুনে বিস্মিত হয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। মুঠোফোনে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, চট্টগ্রামে যে পরিমাণ পাহাড় কাটা হয়, নদী দখল, গাছ কাটা, শিল্পদূষণ হয়; তাতে কোনো অবস্থাতেই মামলার সংখ্যা এত কম হতে পারে না।

ভুক্তভোগীরা পরিবেশ আদালতে সরাসরি মামলা করতে গিয়ে আমলাতান্ত্রিক বাধার সম্মুখীন হন জানিয়ে পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, পরিবেশ আদালতকে এত দুর্বলভাবে গঠন করা হয়েছে, এখান থেকে যথাযথ প্রতিকার পাওয়া যায় না বললে চলে। এ বাধা দূর করতে হবে। নইলে পরিবেশ বিনষ্টকারী শক্তিশালী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকার পাওয়া যাবে না।

