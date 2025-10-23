বায়ুদূষণ
বায়ুদূষণ
পরিবেশ

ঢাকার চেয়ে ২ বিভাগীয় শহরের বায়ুদূষণ বেশি, অন্যগুলোর কী অবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান সপ্তম। আজ সকাল সোয়া আটটার দিকে আইকিউএয়ারের ঢাকার গড় বায়ুমান ১৫৫। এই মান অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে আজ ঢাকার চেয়ে দেশের দুই বিভাগীয় শহরের বায়ুর মান খারাপ। এই দুই বিভাগীয় শহর হলো রাজশাহী ও খুলনা। রাজধানীর জনসংখ্যা, কলকারখানা, যানবাহন অন্য বিভাগীয় শহরগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। তারপরও এসব শহরের দূষণ বাড়ছে।

বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সেই সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় ও সতর্ক করে।

বায়ুদূষণে আজ শীর্ষে আছে ইরাকের রাজধানী বাগদাদ, স্কোর ৩৪২।

বিভাগীয় শহরগুলোর বায়ুর মান কত

আজ দেশের বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দূষণ রাজশাহীতে, বায়ুর মান ১৬৫। এরপরই আছে উপকূলীয় অঞ্চলের শহর খুলনা, মান ১৫৯। রংপুরে ১৩৬, ময়মনসিংহে ১০৮, বরিশালে ১০৬, সিলেট ৮১ আর চট্টগ্রামে ৭৪।

নগরীর ৫ এলাকায় দূষণ বেশি

নগরীর পাঁচ এলাকায় দূষণ পরিস্থিতি বেশ খারাপ। এসব এলাকার মধ্যে শীর্ষে আছে মিরপুরের পল্লবী, স্কোর ১৯৩। অন্য চার এলাকা হলো কল্যাণপুর, মিরপুরের ইস্টার্ন হাউজিং, পুরান ঢাকার বেচারাম দেউড়ি এবং বে’জ এজ ওয়াটার।

নগরবাসীর জন্য পরামর্শ

আজ ঢাকা ও অন্য শহরগুলোর যে বায়ুমান, এর পরিপ্রেক্ষিতে নগরবাসীর জন্য কিছু পরামর্শ দিয়েছে আইকিউএয়ার। এর মধ্যে আছে ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরে যেতে হবে, জানালা বন্ধ রাখতে হবে, ঘরের বাইরে ব্যায়াম যতটুকু সম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। আর যেসব এলাকায় বায়ুর মান অস্বাস্থ্যকর, সেসব এলাকায় অবশ্যই বাড়ির বাইরে গেলে মাস্ক পরতে হবে।

বায়ুদূষণে যত ক্ষতি

বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুর জন্য সবচেয়ে বড় বাহ্যিক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বায়ুদূষণ। বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশের মানুষের আয়ু গড়ে সাড়ে পাঁচ বছর কমছে। এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইনডেক্সে (একিউএলআই) ২০২৫ সালের হালনাগাদ বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনার্জি পলিসি ইনস্টিটিউট (ইপিআইসি)। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দেশ।

বায়ুদূষণের কারণে ১৯৮০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বে প্রায় সাড়ে ১৩ কোটি মানুষের অকালমৃত্যু হয়েছে। সিঙ্গাপুরের নানিয়াং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনটিইউ) এক গবেষণায় এ চিত্র উঠে এসেছে।

বিশ্বব্যাংক গত বছরের মার্চে ‘দ্য বাংলাদেশ কান্ট্রি এনভায়রনমেন্ট অ্যানালিসিস (সিইএ)’ নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়, বাংলাদেশে ২০১৯ সালে বায়ুদূষণসহ চার ধরনের পরিবেশদূষণে ২ লাখ ৭২ হাজারের বেশি মানুষের অকালমৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ৫৫ শতাংশ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বায়ুদূষণের কারণে। এ ছাড়া দূষণের কারণে ওই বছর দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১৭ দশমিক ৬ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে।

আরও পড়ুন