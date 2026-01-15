বায়ুদূষণ
দিল্লি ও করাচিকে ছাড়িয়ে বায়ুদূষণে শীর্ষে আজ ঢাকা, সুরক্ষায় করণীয়গুলো জেনে নিন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বায়ুদূষণে বিশ্বের নগরীগুলোর মধ্যে চলতি শুকনো মৌসুমে বেশির ভাগ দিন একেবারে শীর্ষে থাকছে ভারতের রাজধানী দিল্লি বা পাকিস্তানের লাহোর ও করাচি। এর মধ্যে দিল্লির দূষণ ভয়াবহ। ওই নগরে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, বৃষ্টি নামিয়ে দূষণ কমানোর চেষ্টা হয়েছিল। তবে দিল্লি ও করাচিকে ছাড়িয়ে আজ বৃহস্পতিবার সকাল আটটার দিকে অনেক ব্যবধানে বায়ুদূষণে শীর্ষে আছে ঢাকা। এ সময় ঢাকার বায়ুমান বা স্কোর ২৭১। বায়ুর এই মানকে ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ বলা হয়।

তবে নগরীর কিছু এলাকার বায়ুর মান এর প্রায় দ্বিগুণ। কোথাও তা ৪০০ ছাড়িয়ে গেছে। নয়টি স্থানে বায়ুমান খুব খারাপ।

বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয়, সতর্ক করে। আজ নগরীর দূষণের যে অবস্থা তা থেকে রক্ষা পেতে বেশ কিছু পরামর্শও দিয়েছে আইকিউএয়ার।

বায়ুদূষণে আজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে পাকিস্তানের করাচি ও ভারতের দিল্লি। এ দুই নগরীর স্কোর যথাক্রমে ২১৮ ও ২০৩।

রাজধানী ঢাকার বায়ুদূষণ কমার কোনো লক্ষ্মণ নেই; বরং দিন দিন তা বাড়ছে। গত ডিসেম্বর মাস তো পুরোটাই, চলতি জানুয়ারি মাসেও প্রায় প্রতিদিন বিশ্বের শীর্ষ দূষিত নগরীগুলোর মধ্যে থাকছে ঢাকা।

বায়ুদূষণের মাত্রা ২০০-এর বেশি হলে তাকে ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ বলে বিবেচনা করা হয়। আর ৩০০ হয়ে গেলে তা ‘দুর্যোগপূর্ণ’ বলে গণ্য হয়।

দেশের সর্বত্রই বায়ুদূষণ বাড়ছে; বরং কিছু ক্ষেত্রে আজকাল ঢাকার বাইরের অন্যান্য এলাকায় বায়ুদূষণের মাত্রা অনেক বেশি থাকে। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে যেসব কার্যক্রম আছে, তা মূলত ঢাকাকেন্দ্রিক। তবে এসব কার্যক্রমের তেমন কোনো ফল নেই।

ভয়ানক দূষণ নগরীর ৯ স্থানে

আজ সকালে ঢাকার নয় স্থানের বায়ুর মান খুব খারাপ। স্থানগুলো হলো—নিকুঞ্জের এএসএল সিস্টেমস লিমিটেড (৪১৬), ধানমন্ডি (৩২৬), দক্ষিণ পল্লবী (২৮৯), ইস্টার্ন হাউজিং (২৮৮), বেচারাম দেউড়ী (২৮০), কল্যাণপুর (২৭৮),  বে’জ এজওয়াটার (২৬৭), গ্রেস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ( ২৪৬) এবং  গোড়ান (২৩৭।

দেশে বায়ুদূষণ মোকাবিলায় বিভিন্ন সময় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এখনো নানা উদ্যোগ-কথাবার্তা শোনা যায়; কিন্তু বায়ুদূষণ পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

সুরক্ষায় নগরবাসী যা করবেন

আইকিউএয়ারের পরামর্শ অনুযায়ী, আজ ঢাকায় বায়ুর যে মান, তাতে বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। বাড়ির বাইরে গিয়ে ব্যায়াম না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর ঘরের জানালাগুলো যতটা সম্ভব বন্ধ রাখতে হবে।

