বিশ্বে সবচেয়ে দূষিত শহর আজ সারায়েভো, ঢাকার অবস্থা কী

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বায়ুদূষণে বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে আজ বুধবার সকালে শীর্ষে আছে বসনিয়া–হার্জেগোভিনিয়ার রাজধানী সারায়েভো। আর ঢাকার অবস্থান ষষ্ঠ।

সকাল সাড়ে আটটার দিকে বসনিয়া–হার্জেগোভিনিয়ার বায়ুর মান ৪৫১। বায়ুর এই মান ‘দুর্যোগপূর্ণ’। আর ঢাকার বায়ুমান ২০২। বায়ুর এই মানকে ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে।

বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয়, সতর্ক করে।

বায়ুর মান ২০০-এর বেশি হলে তাকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলা হয়। আর ৩০০-এর বেশি হলে তা দুর্যোগপূর্ণ। চলতি ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকে প্রতিদিন ঢাকার বায়ুর মান খুব অস্বাস্থ্যকর থাকছে।

দেশে বায়ুদূষণ মোকাবিলায় বিভিন্ন সময় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এখনো নানা উদ্যোগ-কথাবার্তা শোনা যায়। কিন্তু বায়ুদূষণ পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এটি শুধু যে ঢাকায়, তা নয়; সারা দেশে। কোনো কোনো দিন ঢাকাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে দেশের অন্যান্য শহরের বায়ুদূষণ।

ঢাকার ৫ স্থানের বায়ুর মান খুব অস্বাস্থ্যকর

আজ সকালে ঢাকার পাঁচ স্থানে বায়ুর মান খুব অস্বাস্থ্যকর। স্থানগুলো হলো গোড়ান (২৪০), কল্যাণপুর (২৪০), দক্ষিণ পল্লবী (২৩৯), বেচারাম দেউড়ী (২১২) ও বে’জ এজ ওয়াটার (২০৩)।

চলতি মাসের মাঝামাঝি থেকে ধারাবাহিকভাবে ঢাকা বিশ্বের দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় শীর্ষের দিকে থাকছে। ঢাকার বায়ুমান খুব অস্বাস্থ্যকর দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই।

সুরক্ষায় নগরবাসী যা করবেন

আইকিউএয়ারের পরামর্শ অনুযায়ী, আজ ঢাকায় বায়ুর যে মান, তাতে বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। বাড়ির বাইরে গিয়ে ব্যায়াম না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর ঘরের জানালাগুলো যতটা সম্ভব বন্ধ রাখতে হবে।

