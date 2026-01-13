ঢাকার ৮ স্থানের বায়ু আজ সকালে ভয়ানক দূষিত, সুরক্ষায় আপনি যা করবেন

বায়ুদূষণে আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে বিশ্বের ১২৪ নগরীর মধ্যে তৃতীয় স্থানে আছে রাজধানী ঢাকা। এ সময় ঢাকার বায়ুর মান ছিল ২৩৮। বায়ুর এই মানকে ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ বলা হয়।
বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয়, সতর্ক করে। আজ নগরীর দূষণের যে অবস্থা তা থেকে রক্ষা পেতে বেশ কিছু পরামর্শও দিয়েছে আইকিউএয়ার।
রাজধানী ঢাকার বায়ুদূষণ কমার কোনো লক্ষ্মণ নেই; বরং দিন দিন তা বাড়ছে। গত ডিসেম্বর মাস তো পুরোটাই, চলতি জানুয়ারি মাসেও প্রায় প্রতিদিন বিশ্বের শীর্ষ দূষিত নগরীগুলোর মধ্যে থাকছে ঢাকা।
সকালে বিশ্বে বায়ুদূষণে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে ছিল ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি ও ভিয়েতনামের হ্যানয়। দুটি নগরীর স্কোর যথাক্রমে ৪২০ ও ২৫৫।
বায়ুদূষণের মাত্রা ২০০-এর বেশি হলে তাকে ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ বলে বিবেচনা করা হয়। আর ৩০০ হয়ে গেলে তা ‘দুর্যোগপূর্ণ’ বলে গণ্য হয়।
দেশের সর্বত্রই বায়ুদূষণ বাড়ছে; বরং কিছু ক্ষেত্রে আজকাল ঢাকার বাইরের অন্যান্য এলাকায় বায়ুদূষণের মাত্রা অনেক বেশি থাকে।
আজ যেমন ঢাকার চেয়ে খুলনার বায়ুদূষণ বেশ খানিকটা বেশি। খুলনার বায়ুর মান ২৫৭।
বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে যেসব কার্যক্রম আছে, তা মূলত ঢাকাকেন্দ্রিক। তবে এসব কার্যক্রমের তেমন কোনো ফল নেই।
আজ সকালে ঢাকার আটটি স্থানের বায়ুর মান খুব খারাপ। স্থানগুলো হলো—ধানমন্ডি (২৮২), মিরপুরের ইস্টার্ন হাউজিং (২৭১), দক্ষিণ পল্লবী (২৬৬), বেচারাম দেউড়ী (২৬২), বে’জ এজওয়াটার (২৫৩), গ্রেস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ( ২৩২), গোড়ান (২২৪) ও শান্তা ফোরাম (২১৫)।
দেশে বায়ুদূষণ মোকাবিলায় বিভিন্ন সময় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এখনো নানা উদ্যোগ-কথাবার্তা শোনা যায়; কিন্তু বায়ুদূষণ পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে।
আইকিউএয়ারের পরামর্শ অনুযায়ী, আজ ঢাকায় বায়ুর যে মান, তাতে বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। বাড়ির বাইরে গিয়ে ব্যায়াম না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর ঘরের জানালাগুলো যতটা সম্ভব বন্ধ রাখতে হবে।