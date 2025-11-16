সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসের সকালে রাজধানীর বায়ুর মান কেমন, দেখে নিন

আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসের সকালে রাজধানীর বায়ুর মান অস্বাস্থ্যকর। আর এর মধ্যে দুটি স্থানের বায়ুর মান ‘খুব অস্বাস্থ্যকর।’ আজ সকালে বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান পঞ্চম। আজ সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকার বায়ুর মান ১৭৭। বায়ুর এ মানকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলে গণ্য করা হয়। নগরীর যে দুই স্থানের বায়ু আজ খুব অস্বাস্থ্যকর সে দুই এলাকা হলো বেচারাম দেউড়ি ও কল্যাণপুর। দু্ই স্থানের বায়ুর মান যথাক্রমে ২০২ ও ২১০। বায়ুর মান ২০০’র বেশি হলেই তা খুব অস্বাস্থ্যকর বলে গণ্য হয়। এই দুই স্থানসহ নগরীর ৯টি স্থানে আজ দূষণ পরিস্থিতি খুব খারাপ। সেসব এলাকায় গেলে মাস্ক পরাসহ কিছু নিয়ম মানা জরুরি।
বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। প্রতিষ্ঠানটি বায়ুদূষণের অবস্থা নিয়মিত তুলে ধরে। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয়, সতর্ক করে।
বায়ুদূষণে আজ শীর্ষে আছে ভারতের দিল্লি, স্কোর ৫২২। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে আছে পাকিস্তানের লাহোর, ভারতের কলকাতা ও কুয়েতের কুয়েত সিটি। তিন নগরীর স্কোর যথাক্রমে ২০৯, ২০৫ ও ১৭৭।
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বায়ুর মান দিন দিন খারাপ হচ্ছে। কোনো কোনো দিন রাজধানীকে ছাপিয়ে যাচ্ছে এর বাইরের শহরগুলোর দূষণ।
বেচারাম দেউড়ি ও কল্যাণপুর বাদ দিয়ে নগরীর বেশি দুষিত আর সাত স্থান হলো আইসিডিডিআরবির ক্যাম্পাস (১৮৯), গোড়ান (১৮৬), দক্ষিণ পল্লবী (১৮৬), মিরপুরের ইস্টার্ন হাউজিং (১৭৮), পীরেরবাগ রেললাইন (১৬৭), গুলশানের বে’জ এজ ওয়াটারে (১৬৫) ও গ্রেস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (১৬৫)।
পুরো নগরীর বায়ুর মান আজ খারাপ। এই নগরীতে আজ বায়ুর যে মান, তাতে অবশ্যই যেকোনো ব্যক্তিকে বাড়ির বাইরে গেলে মাস্ক পরে যেতে হবে। খোলা স্থানে শরীরচর্চা বন্ধ রাখতে হবে। জানালা বন্ধ রাখতে হবে।