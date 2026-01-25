ঠাকুরগাঁওয়ে ভূমিকম্প অনুভূত

দেশের উত্তরের জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে আজ রোববার সকালে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ওই জেলার হরিপুর উপজেলার আটঘরিয়া এলাকা এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূকম্পন পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের কর্মকর্তা রুবায়েত কবীর বলেন, সকাল ৮টা ৩৪ মিনিটে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৪। এটিকে মৃদু ভূমিকম্প হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি বলেন, ভূমিকম্পটি মৃদু মাত্রার ছিল। তাই এতে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কিছু নেই। কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
গত বছরের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ঢাকা ও এর আশপাশে কয়েকটি ভূমিকম্প হয়। গত ২১ নভেম্বর, শুক্রবার এবং পরদিন শনিবার প্রায় ৩১ ঘণ্টার মধ্যে ঢাকা ও এর আশপাশে চারবার ভূমিকম্প হয়। এর মধ্যে শুক্রবার সকালে ঢাকা থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পটির উৎস ছিল নরসিংদীর মাধবদী। উৎপত্তিস্থলের গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। ২১ নভেম্বরের ভূমিকম্পে দেশে ১০ জন নিহত হন। আহত ৬ শতাধিক মানুষ।