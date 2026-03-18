রাজধানীতে কালবৈশাখী, বৃষ্টি হলো ১৮ মিলিমিটার

কালবৈশাখী আর এর সঙ্গে বৃষ্টি হলো রাজধানীতে। আজ বুধবার সন্ধ্যার পর এই বৃষ্টি হয়। রাজধানীতে তিন ঘণ্টায় ১৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।
বিকেল থেকেই আজ রাজধানীর আকাশ মেঘলা ছিল। সন্ধ্যা থেকে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যেতে শুরু করে। কয়েক দিনের বৃষ্টিহীন রাজধানীর সড়কের ধুলা তাতে উড়তে শুরু করে। সন্ধ্যা ৬টার পর থেকেই হাওয়া বেড়ে যায়। কিছু কিছু এলাকায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। সাতটার পর থেকে বজ্রপাতের সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টি হয়।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. তরিফুল নেওয়াজ কবীর আজ প্রথম আলোকে বলেন, সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত আজ রাজধানীতে ১৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এটা কালবৈশাখীর সময়। এখন এ ধরনের বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া স্বাভাবিক।
আবহাওয়া অধিদপ্তর চলতি মাসের দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসে বলেছে, এ মাসে একাধিক কালবৈশাখী বয়ে যেতে পারে। এর মধ্যে দু–একটি তীব্র ঝড় হতে পারে।
আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবীর বলেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার রাজশাহী, খুলনা, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।