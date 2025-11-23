সাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ, হতে পারে নিম্নচাপ

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া লঘুচাপটি এখন সুস্পষ্ট লঘুচাপে পরিণত হয়েছে। এটি আরও ঘণীভূত হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে বলে আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এই নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয় বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদেরা। তবে এর প্রভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হতে পারে কয়েক দিন পর।
চলতি মাসের শেষে একটি নিম্নচাপ এবং সেখান থেকে একটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির আভাস দিয়েছিল আবহাওয়া অফিস। তবে এবারের সুস্পষ্ট লঘুচাপ শেষ পর্যন্ত নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে কি না, সে সম্পর্কে এখনই বলা যাবে না বলেই জানান আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. তরিফুল নেওয়াজ কবীর। তিনি আজ রোববার প্রথম আলোকে প্রথম আলোকে বলেন, এখন লঘুচাপটি আন্দামান সাগরের দিকে আছে। আগামীকাল সোমবার এটি ঘনীভূত হতে পারে। এর অবস্থান এত দূরে যে এটি আসতে আসতে তা কতটুকু শক্তিশালী থাকবে, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে।
লঘুচাপটি নিম্নচাপে পরিণত হলে এর প্রভাব কী বাংলাদেশের উপকূলে পড়তে পারে বা এর প্রভাবে কী বৃষ্টি হতে পারে—এর জবাবে আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবীর বলেন, এখন লঘুচাপটির যে অবস্থান সে অনুযায়ী এটি ভারতের তামিলনাড়ু উপকূল হয়ে আসবে। এরপর এর দীর্ঘ পথ আছে। বাংলাদেশের উপকূলে আসতে আসতে এর কতটুকু শক্তি থাকবে, তা বলা শক্ত। আর বৃষ্টি হলেও তা এ মাসের শেষের দিকে হতে পারে।
আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামীকাল সোমবার দেশের বিভিন্ন স্থানে আকাশ মেঘলা থাকতে পারে। তবে ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা থাকতে পারে।