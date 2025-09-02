আগস্টে ৪ বিভাগে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টি, এ মাসে কী হবে

সদ্য শেষ হওয়া আগস্ট মাসে দেশের চার বিভাগে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টি হয়েছে। বাকি চার বিভাগে স্বাভাবিক বৃষ্টি হয়েছে। সব মিলিয়ে আগস্টে বৃষ্টি স্বাভাবিক হয়েছে বটে। তবে তা স্বাভাবিকের চেয়ে মাত্র ১ শতাংশ বেশি। চলতি মাসে স্বাভাবিক বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে। তবে আবহাওয়াবিদেরা বলছেন, এ মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টি হতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের দেওয়া সেপ্টেম্বর মাসের দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গতকাল সোমবার এ পূর্বাভাস দেয় আবহাওয়া অফিস।
গতকাল আবহাওয়া অধিদপ্তরের দেওয়া পূর্বাভাসে আগস্ট মাসের আবহাওয়া পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়। দেখা গেছে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে গত মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে যথাক্রমে ১১ দশমিক ৯, ১১ দশমিক ১, ১৬ দশমিক ৫ এবং ১২ দশমিক ৫ মিলিমিটার বৃষ্টি কম হয়েছে। তবে ময়মনসিংহ বিভাগে স্বাভাবিকের চেয়ে ৪৪ দশমিক ৩, সিলেটে ৪৩ দশমিক ৩, রাজশাহীতে ২৫ দশমিক ৮ এবং রংপুরে ৪১ দশমিক ৪ মিলিমিটার বৃষ্টি বেশি হয়েছে। সার্বিকভাবে ১ দশমিক ২ মিলিমিটার বৃষ্টি বেশি হয়েছে আগস্টে।
আবহাওয়ার এই পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সেপ্টেম্বরে স্বাভাবিক বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। এ মাসে দুই থেকে তিনটি লঘুচাপের সম্ভাবনা আছে। এর মধ্যে একটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। আবার এ মাসে এক থেকে দুটি মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। ভারী বৃষ্টির কারণে উত্তরাঞ্চল, উত্তর–পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চলে স্বল্পমেয়াদি বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।
গত আগস্টে বঙ্গোপসাগরে তিনটি লঘুচাপের সৃষ্টি হয়। তবে এর মধ্যে কোনোটিই বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি। সর্বশেষ ২৭ আগস্টে সাগরে সৃষ্টি হওয়া লঘুচাপটি সবচেয়ে কম প্রভাব ফেলে। এর পর থেকে গরম বাড়তে থাকে।
গতকাল সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিনটি শুরু হয়েছে তীব্র গরম দিয়ে। রাজধানীতেই তাপমাত্রা উঠেছিল ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল সিলেটে, ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল দিনে খুলনা, ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ স্থানে তাপপ্রবাহ বয়ে যায়। তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে গেলে তাকে তাপপ্রবাহ বলা হয়। আজ অবশ্য তাপমাত্রা খানিকটা কমে যাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। গতকাল রাতে অবশ্য রাজধানীতে বৃষ্টি হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার সাগরে আরেকটি লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা বলেছে আবহাওয়া অফিস। সেই লঘুচাপও ভারতের ওডিশা উপকূলে সৃষ্টি হতে পারে। এর প্রভাব বাংলাদেশের উপকূলে খুব বেশি পড়বে বলে মনে করেন না আবহাওয়াবিদ মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক। তিনি বলেন, আজ খুলনা বিভাগে বৃষ্টি বাড়তে পারে। ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের কিছু স্থানেও বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।