রাজধানীসহ প্রায় সারা দেশে বৃষ্টি, ৩ বিভাগে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস

রাজধানী ঢাকায় আজ শুক্রবার সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে। শুধু রাজধানী নয়, দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই আজ বৃষ্টি হচ্ছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্র। এর মধ্যে তিন বিভাগের বেশির ভাগ স্থানে বৃষ্টি হতে পারে। এই তিন বিভাগের কোনো কোনো স্থানে আবার ভারী বর্ষণের সম্ভাবনাও আছে বলে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে।
মৌসুমি বায়ু বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠার কারণেই আজ বৃষ্টি বেড়েছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. তরিফুল নেওয়াজ কবীর। তিনি সকালে প্রথম আলোকে বলেন, সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর কারণে বৃষ্টির প্রবণতা বেড়েছে। এই বৃষ্টি আজ মোটামুটি সারা দিনই থাকতে পারে। রাজধানীতে দুপুর পর্যন্ত টানা বৃষ্টি থাকতে পারে। দুপুরের পর থেকে একটু কমে আসতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে, গতকাল সন্ধ্যা ছয়টা থেকে আজ সকাল ছয়টা পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে, ৮৯ মিলিমিটার। আজ রাজধানীতে এ সময় বৃষ্টি হয় ২ মিলিমিটার। রাজধানীতে ছয়টার পর থেকে বৃষ্টি বেশি হয়েছে। তবে এ সময় কতটা বৃষ্টি হয়েছে তা সকাল নয়টা পর্যন্তও পাওয়া যায়নি।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অধিকাংশ স্থানে এবং চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের অনেক স্থানে বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কোনো কোনো স্থানে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।
কোনো এলাকায় যদি ৪৪ থেকে ৮৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়, তবে তা ভারী বৃষ্টি হিসেবে গণ্য করা হয়।
তরিফুল নেওয়াজ কবীর বলেন, আগামীকাল থেকে বৃষ্টি একটু কমে আসতে পারে। তবে বৃষ্টি বাড়তে পারে উত্তরাঞ্চলে।